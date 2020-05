Uomini e Donne anticipazioni, tornano Sara e Giuseppe: gli indizi

Anticipazioni Uomini e Donne, presto il ritorno di Sara Shaimi su Canale 5

In tanti ci siamo chiesti che fine avesse fatto il trono di Sara Shaimi e oggi abbiamo finalmente una possibile risposta: come vi avevamo anticipato diverso tempo fa pare che la tronista tornerà su Canale 5 e continuerà la sua conoscenza con Giuseppe Nastasi a Uomini e Donne; non possiamo darvi alcuna certezza invece su Sonny Di Meo perché da parte sua non abbiamo avuto alcun segnale. Di cosa parliamo esattamente e perché siamo così convinti? Veniamo subito al dunque.

Uomini e Donne anticipazioni, gli indizi sul ritorno di Sara e Giuseppe Nastasi

Il Vicolo delle News ha raccolto delle storie che ha pubblicato la sorella di Sara che testimoniano chiaramente che le due si sono separate dopo la quarantena e che lei è tornata a Roma. Un semplice ritorno o qualcosa di più? La risposta viene da altre storie, quelle pubblicate da Giuseppe Nastasi in cui il corteggiatore di UeD indossa una bandana con su scritto Bad boy true feeling, frase notissima ai telespettatori della trasmissione, visto che Sara l’ha indossata proprio durante il percorso a Uomini e Donne. Solo casualità? Potrebbe darsi; ma non potevamo di certo far finta di nulla.

News UeD, gli altri troni di questa stagione: le anticipazioni

Vi ricordiamo intanto che oltre al ritorno di Sara è atteso quello di Carlo Pietropoli che dovrebbe arrivare presto a una scelta tra Marianna Vertola e Cecilia Zagarrigo, avendole già conosciute abbastanza. Lo stesso vale ovviamente per Giovanna Abate che scoprirà il volto di Alchimista, mentre non possiamo darvi la certezza che rivedremo Daniele Dal Moro entro la fine di questa stagione, visto che il tronista era ancora all’inizio del percorso e potrebbero aver deciso di fargli iniziare tutto da capo a settembre. Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo.