Uomini e Donne, solo Carlo e Giovanna verso la scelta: Sammy torna?

Uomini e Donne anticipazioni, chi ci sarà nelle nuove puntate: sì ai troni di Carlo e Giovanna

Domani torna in onda Uomini e Donne nella sua versione classica, ma sono ancora tanti i punti interrogativi. Per esempio, non sappiamo ancora se il Trono Classico riprenderà dalle puntate già registrate e non andate in onda. Il trono dei più giovani infatti è stato interrotto con due o tre puntate pronte in cantiere e che dovremmo vedere per poter capire a che punto sono arrivati tronisti e corteggiatori. Questo darebbe anche modo e tempo alla redazione di registrare le nuove puntate, inoltre si parlava anche di una prima puntata con Gemma e Giovanna in studio. Le due protagoniste del format in onda nelle ultime settimane incontreranno infatti i misteriosi corteggiatori che hanno sentito attraverso una chat. Verrà registrata, o è stata registrata, una puntata a parte per questi incontri? Oppure avverranno nelle consuete puntate di Trono Classico e Trono Over?

Uomini e Donne, tornano solo Giovanna e Carlo in studio? Anche il Trono Over al via

Anche il Trono Over tornerà in onda, inizialmente con i protagonisti che vivono a Roma e con qualche collegamento in videochiamata probabilmente. Un primo indizio è arrivato stamattina da Veronica Ursida, che tra le stories di Instagram appare seduta su una poltrona arancione, che ricorda quelle dei camerini di Uomini e Donne. Ma veniamo alle anticipazioni del Trono Classico. Nelle nuove registrazioni potrebbero esserci solo Carlo Pietropoli e Giovanna Abate, dagli indizi sui social network. La scelta di dividere i quattro tronisti potrebbe essere stata dettata dalla necessità di distanziare le poltrone di tronisti e corteggiatori. Due adesso, quindi, e magari due più in là. Carlo sì e Sara, che è di Roma no – Giuseppe Nastasi è in Sicilia, infatti -: questo forse perché il primo è decisamente più avanti con il trono e quindi più vicino alla scelta. Si spera. Cecilia Zagarrigo ci sarà: dalle sue stories su Instagram, è chiaro che la corteggiatrice sia già a Roma. Ginevra Mancini non ha postato nulla nelle ultime ore, ma ci sarà per forza: in presenza o in collegamento.

Anticipazioni Uomini e Donne sul trono di Giovanna: Alessandro è a Roma, Sammy no

E veniamo al trono di Giovanna Abate. Alessandro Graziani ieri si è mostrato sui social intento a fare la valigia: inutile domandarsi dove fosse diretto! In una storia di stamattina ha alle spalle un quadro di New York, che ricorda molto lo stile degli uffici della redazione. Anche lui quindi dovrebbe essere già a Roma. E poi ci sarà Alchimista, e forse anche Leonardo: i due che Giovanna ha sentito di più via chat. Sammy Hassan tornerà a Uomini e Donne o è del tutto finita? Lui pare si trovi ancora a Milano, ma forse ha detto no al trasferimento a Roma per le registrazioni per stare vicino al figlio. Quindi in studio non ci sarà per certo, ma non è detto che non si colleghi con Giovanna per tentare di ricucire l’ennesimo strappo. E per parlare dell’ammiratrice misteriosa e segreta, magari…