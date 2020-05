Uomini e Donne, Giuseppe: “Argomento chiuso”, chiarimento su redazione

Uomini e Donne, che fine ha fatto il trono di Sara Shaimi? Dopo la polemica, Giuseppe chiarisce la sua posizione

In queste ore è esplosa la polemica sul trono di Sara Shaimi. Alcune dichiarazioni di Giuseppe Nastasi hanno fatto parecchio clamore tra i fan di Uomini e Donne, ma pare che alcune cose siano state fraintese. Lo sfogo del corteggiatore non era del tutto preciso infatti e si prestava a diverse interpretazioni. Non è chiaro insomma contro chi fosse rivolto, ma più di qualcuno ha pensato che Giuseppe stesse andando contro la redazione di Uomini e Donne con le sue parole. Giuseppe ha parlato di persone che indossano più maschere e che pur di stare in televisione farebbero di tutto, in sintesi. Ma in alcuni passaggi sembrava lamentarsi anche di silenzio da parte della redazione.

Giuseppe Nastasi contro la redazione di Uomini e Donne? Arriva il chiarimento del corteggiatore

“Ho messo anima e corpo in questo percorso. Quando uno non ha notizie di nessuno, gli girano un po’ perché ho investito tempo, denaro e sentimenti”, queste sono state le parole di Giuseppe che hanno gettato ombra sul trono di Sara. In effetti sembrerebbero proprio parole rivolte alla redazione di Uomini e Donne, eppure Giuseppe poco fa ha chiarito che non è affatto così. Con una storia su Instagram ha spiegato: “Onde evitare fraintendimenti, mi preme sottolineare un concetto. Il sottoscritto non ha mai attaccato in alcun modo nessun tipo di redazione, anzi ha sempre rispettato chi compie il proprio lavoro, e ha ribadito per tutto questo periodo il rispetto delle regole e delle leggi imposte. Argomento chiuso”.

Trono Classico, lo sfogo di Giuseppe Nastasi su Instagram

Lo sfogo di Giuseppe era arrivato ieri pomeriggio con una diretta su Instagram, un appuntamento fisso della domenica sin da quando eravamo in quarantena. E tra le tante cose, nello sfogo aveva detto: “Aprite gli occhi e guardate bene le persone che avete davanti, andate oltre e non fatevi prendere per il c…o. […] Agli altri che si trovano nella mia situazione: svegliatevi, svegliatevi! Non sono diversi da me, io dico le cose come stanno. Quante volte vi devono riciclare in un sistema? Quando lo volete dimostrare il vostro valore?”.