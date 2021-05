Uomini e Donne news, Samantha si è operata: come sta, fan preoccupati

Samantha Curcio si è operata oggi. L’ex tronista di Uomini e Donne ha fatto preoccupare i fan in questi ultimi giorni. Lei stessa ha fatto sapere che avrebbe dovuto affrontare un’operazione. Parlando nelle sue Stories di Instagram ma rivelato di aver fatto un elettrocardiogramma. Questo dettaglio ha fatto pensare che Samantha stesse per effettuare un intervento al cuore. La Curcio, dopo l’operazione, è scesa nei dettagli per smentire questa notizia. Ha deciso di fare questa precisazione, avendo notato la preoccupazione dei suoi fan.

“Comunicazione ufficiale: non sono stata operata al cuore come hanno scritto. Mi sono tolta solo tre cisti in testa e quindi ho tre punti”

La Curcio ha così deciso di rassicurare il pubblico che la segue, sottolineando che sta bene. Ha ringraziato tutti coloro che le hanno inviato dei messaggi d’affetto e ha parlato dei problemi post operazione. Sebbene sia andato tutto bene, ovviamente l’effetto dell’anestesia si fa sentire. Samantha ha raccontato ai fan che si sente “nervosa, esaurita, non riesco a dormire”. Detto ciò, conferma nuovamente che sta benissimo. Al suo fianco c’è Alessio Ceniccola. La coppia, nata in questa stagione di UeD, è molto complice e unita. In un momento così, l’ex corteggiatore non poteva non essere accanto a Samantha.

Proprio in questi giorni, Alessio ha preso prontamente le difese dell’ex tronista dopo aver letto dei messaggi offensivi. Scendendo nel dettaglio, Ceniccola ci ha tenuto a rispondere a chi continua a offendere Samantha, puntando sul suo fisico. L’ex corteggiatore non ha potuto non intervenire sulla questione. Ha ripreso tutti coloro che sui social si divertono a riservare insulti a chiunque, provocando dolore alle persone colpite.

Ha concluso questo suo sfogo, facendo presente che si ritiene una persona fortunata a stare insieme a Samantha. La Curcio ha lasciato il programma di Maria De Filippi mettendo su una scena che non era mai stata vista. Ha preferito far sapere a Bohdan che non era lui la sua scelta facendo restare Ceniccola in studio.

Oggi Samantha e Alessio dimostrano di essere molto felici insieme e questo vale anche per le altre coppie del Trono Classico. Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto sono pronti ad andare a convivere. Invece, Giacomo Czerny e Martina Grado stanno valutando delle soluzioni per evitare che il problema della lontananza si faccia importante.