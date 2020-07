Uomini e Donne news Rosa Pietro: un anno di Dodo, che hanno preparato

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono emozionatissimi per il primo compleanno del loro figlio Dodo (sì, ormai lo chiamiamo tutti così anche se sappiamo bene che il suo nome è Domenico). Sembra così vicino il giorno in cui l’ex tronista di Uomini e Donne sceglieva quello che sarebbe stato il suo compagno e invece non solo ha partorito ma è passato anche un anno dalla nascita di questo splendido bebè che portando gioia e felicità ha fortificato la vita di coppia del suo papà e della sua mamma. Stasera Dodo sarà protagonista di una super festa di cui ha parlato Pietro tra le proprie storie Instagram: parteciperanno tantissimi invitati e il padre è davvero curioso, anche molto emozionato, come si vede dal filmato, di scoprire come reagirà il piccolo.

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione genitori felici per il primo anno del figlio: il racconto di un giorno speciale

“Un anno fa a quest’ora – scriveva verso mezzanotte Rosa tra le sue storie – iniziava la notte più lunga della mia vita. Mancavano poche ore a te”. Dalla mezzanotte a oggi pomeriggio il tempo sarà sicuramente volato per la Perrotta che avrà avuto modo di pensare a come la sua vita è cambiata grazie all’amore di Pietro e all’arrivo di Domenico. La festa inizierà stasera, è vero, ma intanto in barca lei e Tartaglione hanno voluto festeggiare col piccolo Dodo questa giornata così speciale; tutto davanti a una torta di profiterole che è stato solo un assaggio per il loro bimbo un po’ imbarazzato. “Sembra incredibile – queste alcune delle parole di Pietro su Instagram – ma è già passato un anno. Assurdo, davvero! Siamo tutti in ansia – ha continuato a raccontare – per questa festa… Sono curioso di vedere la faccia che farà Dodo”. Le parole di Pietro sono senz’altro quelle di un papà felice per la sua famiglia e non poco entusiasta per la felicità che ha regalato al suo bambino assieme a Rosa.

Dodo compie un anno, la festa organizzata da Pietro e Rosa e la dedica stupenda della mamma: tante emozioni su Instagram

La Perrotta ha anche scritto una dedica davvero bella a Domenico, un post lunghissimo su Instagram in cui ripercorre tutto un anno, fatto senza dubbio di difficoltà – quelle che magari vive ogni coppia alle prese col primo bambino – ma anche e soprattutto di amore, scoperte, sorprese e non solo. Il cuore di Rosa è pieno di gioia e lo si vede anche da una frase bellissima che ha scritto verso la fine della dedica al suo Dodo: “Sei – queste le parole dell’ex tronista di Uomini e Donne a commento di una serie di foto che mostrano la crescita del bimbo – il mio cuore che cammina in giro per il mondo fuori da me”. Non sappiamo come sarà questa festa, che sicuramente sarà mostrata in diretta e anche tramite alcune foto e video ai follower, ma siamo convinti che Dodo sia un bambino fortunato ad avere una mamma e un papà che si amano e che faranno di tutto per renderlo felice.