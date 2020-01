Rosa Perrotta, crisi intima con Pietro Tartaglione? Nuovi dettagli

L’ex tronista di Uomini e Donne, tramite una storia di Instagram, mette a tacere i rumors della crisi con Pietro Tartaglione e spiega la verità sulla sua relazione

Recentemente avevano fatto discutere alcune dichiarazioni fatte da Rosa Perrotta in merito alla relazione con il suo compagno. Nello specifico, la polemica era incentrata sulla sfera intima del loro rapporto di coppia. L’ex isolana, aveva confessato che, dopo la nascita del loro primo figlio Domenico, la loro intimità era calata. In molti si sono chiesti quindi se tra la coppia ci fosse aria di crisi. La Perrotta, qualche ora fa, ha deciso di chiarire una volta per tutte come stanno realmente le cose.

Rosa Perrotta sbotta: “La gente non vede l’ora di parlare di crisi e tradimenti”

Questo pomeriggio, tramite il form di Instagram delle domande, un fan ha chiesto all’influencer cosa fosse cambiato tra lei e Pietro dopo la nascita del loro bambino. L’ex tronista pare abbia colto la palla la balzo per mettere un punto alla vicenda. “Data la mole di articoli che ci hanno fatto, dai più svariati e fantasiosi titoli acchiappalettori, cercherò di spiegarla bene questa cosa. Ho letto molte cose divertenti che ci hanno fatto sorridere molto. I titoli per invogliare le persone a leggere vanno bene… però poi c’è la verità, detta in un’intervista fatta a cuore aperto con la lealtà e la verità che mi contraddistinguono. Se ci volevano in crisi per fare un po’ di gossip, va bene, poco importa. La gente non vede l’ora di parlare di crisi e tradimenti”.

L’ex tronista racconta la verità sul rapporto con Pietro

“Io da donna onesta ho parlato della difficile situazione che una donna può vivere dopo il parto. Cambia il corpo, cambia la psiche. Guardi il tuo corpo e non lo riconosci. Ho parlato schiettamente di quello che succede ad una donna perché gli uomini capiscano di dover pazientare dopo una cosa così importante, perché solo una donna sa quello che attraversa. Da qui a dire che io ho un problema con il mio uomo, passa l’oceano”. Rosa mette un punto ai rumors che la volevano in crisi con Tartaglione. E poi aggiunge: “Parlare di un tema che accomuna tante donne, soprattutto dopo la prima gravidanza, è qualcosa di sconcio? Quante moraliste, parliamo sempre delle stesse caz…e. Che noia”.