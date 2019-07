Rosa Perrotta: le prime parole dopo la nascita del figlio

Le prime parole di Rosa Perrotta dopo la nascita del piccolo Domenico

Durante le prime ore della giornata di giovedì 25 Luglio 2019, Rosa Perrotta è diventata mamma. L’ex tronista di Uomini e Donne, compagna di Pietro Tartaglione, ha dato alla luce Domenico. A dare la lieta notizia è stato il papà del piccolo postando una fotografia sui social accompagnata da una dolcissima dedica. Sono stati tantissimi i messaggi di auguri che la coppia ha ricevuto, a congratularsi con loro sono stati i tantissimi fan che ogni giorno li seguono ma anche tanti volti noti come Andrea Cerioli, Gianni Sperti ed Elena Morali. La Perrotta è entrata nel cuore di tutti i suoi follower condividendo con loro gioie e dolori della gravidanza. La modella napoletana però ha affrontato i fatidici 9 mesi con tanta leggerezza e soprattutto molto stile, dimostrando che, si, anche una donna incinta è capace di indossare un tacco 12.

Le prime parole di Rosa Perrotta dopo il parto

Com’è giusto che sia, adesso Rosa dovrà prendersi qualche giorno di riposo per rimettersi in sesto ed iniziare questa nuova vita accanto al piccolo Domenico. La Perrotta, però, non ha dimenticato le sue fan ed ha lasciato un dolcissimo messaggio per loro sulle sue Instagram stories: “Ragazzi, io e Dodo stiamo bene. Io non sono mai stata meglio in tutta la mia vita. Grazie a tutti voi, siete stupendi, ci riempite il cuore”. L’ex tronista però tornerà sicuramente presto al suo lavoro d’influencer visto che lei stessa, prima di partorire, aveva espresso il desiderio di poter ritornare alla sua vita social il prima possibile. In molti avevano criticato questa sua decisione ma lei ha risposto alle polemiche sempre con tanta tranquillità e sono stati tantissimi ad aver apprezzato la sua sincerità.

La bellissima dedica di Pietro Tartaglione a suo figlio

A commuovere i tantissimi fan della coppia sono state le parole usate da Pietro Tartaglione per annunciare la nascita di Domenico. Il compagno di Rosa Perrotta ha dedicato a suo figlio una frase dolcissima: “La felicità pesa 4 kg”. Ora, però, tutti aspettano con trepidazione un’altra data: quella del matrimonio della loro amata coppia. Pietro e Rosa infatti dovevano sposarsi il 7 Giugno di quest’anno a Gaeta, poi però hanno deciso di rinviare le nozze proprio dopo aver scoperto che presto sarebbero diventati genitori.