Uomini e Donne news Ramona, paura per il parto: “Da sola”, lo sfogo Ig

Ramona Amodeo è alla trentaquattresima settimana di gravidanza e ha un pancione enorme che la rende bellissima. Oggi l’ex tronista di Uomini e Donne, già mamma di una bimba che non vede l’ora che la sua sorellina arrivi, ha pubblicato una foto in cui si mostra in tutto il suo splendore assieme alla sua piccola. Una foto che la Amodeo ha commentato definendosi “abbondante” e dicendo che sarebbe dovuta arrivare maggiormente in forma; la quarantena però l’ha messa a dura prova, visto che le pizze fatte in casa – ne sappiamo tutti qualcosa – hanno aiutato a passare il tempo durante la quarantena. Rispondiamo subito a Ramona che è bella così, e che non c’è niente di più dolce che mettere su chili e chili per dare alla luce un bimbo. La Amodeo si è anche sfogata con i follower sulle sue paure e non ha usato mezzi termini.

Ramona Amodeo vicina al parto, l’ex tronista di Uomini e Donne ha paura di restare sola

Ramona ha prima spiegato che vorrebbe godersi la sua pancia fino alla fine perché potrebbe essere “l’ultima della sua vita”, e ha poi confessato di temere di dover affrontare tutto da sola senza condividere la gioia della nascita con qualcuno: non sa infatti come sarà il ricovero in ospedale per via delle misure di sicurezza prescritte per il Coronavirus. Una paura che possiamo comprendere: si tratta di un momento delicato, saranno giorni anche difficili, ed è ovvio che la presenza di persone importanti renda tutto più semplice. Anche magico. Ramona comunque non si perde d’animo e pensa a ciò che più di tutto conta, cioè che sua figlia finalmente potrà avere, cioè l’affetto di una sorellina che sarà “il suo gioiello per la vita”.

Uomini e Donne news, Ramona Amodeo mamma social: tanti i post sulla gravidanza

Non è la prima volta che Ramona parla della gravidanza: nell’ultimo post su Instagram si è soffermata su alcune difficoltà che sta vivendo in questo periodo così complicato per altri motivi, e in altre occasioni ha anche voluto sfidare i follower con dei gesti che qualcuno non ha apprezzato. Una mamma social insomma. A cui non possiamo che augurare il meglio. Lo scatto al mare potete trovarlo su Instagram.