Uomini e Donne news Ramona: “Momento difficile”, sfogo sulla gravidanza

View this post on Instagram

#33weekspregnant + 3 giorni ho gambe e piedi gonfissimi… ???? sono seduta per terra nel nostro futuro salone, il parquet è ancora grezzo il colore non è definito ed è pieno di polvere ma desideravo stare scalza sul parquet quasi come fosse una ricarica per il mio corpo e per la mente… questo è il momento più tosto ma dietro ogni salita c’è sempre un panorama mozzafiato…. il mio panorama è goderlo assieme alla mia famiglia… piccola Olimpia oggi ti abbiamo visto eri bellissima e non vedo l’ora di tenerti stretta alle mie braccia ???? #vocediunamamma #think #loveislove #parquet @marinoparquet #home #homeinteriors #homedecor