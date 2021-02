Uomini e Donne news, Raffaella Mennoia fuori dall’ospedale: come sta ora

By

Raffaella Mennoia è tornata a casa. L’autrice di Uomini e Donne, Temptation Island e Amici, è stata operata qualche giorno fa. Un intervento delicato e doloroso, come raccontato dalla diretta interessata su Instagram, che è stata subito inondata dall’affetto dei suoi follower. Dopo l’annuncio dell’operazione la compagna di Alessio Sakara ha aggiornato tutti sulle sue condizioni di salute in una serie di stories Instagram.

L’ex postina di C’è posta per te ha rivelato di stare bene, che la convalescenza va avanti. A causa dell’operazione Raffaella è stata costretta a rallentare e ad abbandonare per qualche settimana i suoi frenetici ritmi di lavoro. La Mennoia si sta godendo la vita casalinga con il conduttore di Tu si que vales e il loro cagnolino Saki (visto spesso nei programmi di Maria De Filippi).

Raffaella Mennoia ha ringraziato tutte le persone che l’hanno sostenuta in questi giorni difficili. La 46enne si è detta pronta a tornare negli studi romani Mediaset anche se al momento ha ancora bisogno di un po’ di riposo. Il braccio destro di Maria De Filippi non ha ancora specificato il tipo di intervento al quale si è sottoposta.

Uomini e Donne: i problemi di salute di Raffaella Mennoia

In passato Raffaella Mennoia ha ammesso di aver avuto dei problemi alla tiroide. Non ha mai fornito troppi dettagli ma nel 2018 ha subito un delicato intervento: è stata costretta a rimuovere del tutto la tiroide. In quel periodo è stata determinante la presenza del compagno Alessio Sakara, conduttore di Tu si que vales.

Dopo l’operazione Raffaella Mennoia è ingrassata e ha cominciato dunque a seguire una ferrea dieta per non prendere troppi peso in eccesso. Nella sua alimentazione quotidiana tanto pesce e riso e niente più grassi e carboidrati.

Gli ultimi anni sono stati particolarmente complicati per Raffaella Mennoia. Oltre ai problemi di salute la collaboratrice di Maria De Filippi, nonché ex fidanzata di Jack Vanore, ha dovuto fare i conti pure con la perdita dell’adorato padre, al quale era molto legata.