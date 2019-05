Raffaella Mennoia ingrassata dopo l’operazione alla tiroide

Raffaella Mennoia è ingrassata dopo l’asportazione della tiroide

Tra Uomini e Donne e Temptation Island Raffaella Mennoia non dimentica mai di aggiornare i fan sulla sua vita privata. Che non è sempre rosa e fiori come si può pensare: da qualche mese il braccio destro di Maria De Filippi sta combattendo con alcuni problemi di salute. Principalmente dei grattacapi legati alla tiroide, che hanno richiesto l’asportazione completa dell’organo la scorsa estate. Un anno fa la Mennoia ha infatti subito un’operazione alla tiroide, che le stava causando più di qualche problema. E dopo l’intervento chirurgico la fidanzata di Alessio Sakara ha cominciato a prendere peso, tanto che oggi l’autrice televisiva è costretta a seguire una dieta ferrea e costante per mantenere il peso forma.

Raffaella Mennoia a dieta: la confessione su Instagram

“Mi sto cucinando un fantastico pesce con il riso. Dopo tutti i problemi che ho avuto, dopo che ho tolto la tiroide ad agosto, la terapia non è ancora perfetta, la stiamo perfezionando con la mia dottoressa”, ha spiegato Raffaella Mennoia nelle sue stories di Instagram. “Ho preso sei chili negli ultimi due mesi, sono abbastanza disperata ma vabbè…Mi metto un po’ a dieta. La dottoressa mi ha leggermente modificato la terapia”, ha aggiunto l’autrice di Uomini e Donne e altri programmi tv della Fascino, casa di produzione di Maria De Filippi. Del resto qualche mese fa la Mennoia lo aveva apertamente dichiarato che sarebbe stato tutt’altro che facile: “Sono stati mesi difficili e ancora oggi non è del tutto finita… Nonostante tutto il dolore e l’angoscia dopo 1 giorno ero in piedi e sorridevo… Sorridevo e sorrido alla vita”.

Raffaella Mennoia e i problemi con la tiroide

Non solo Raffaella Mennoia: nell’ultimo anno anche Valeria Bigella, ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex protagonista di Temptation Island, ha scoperto di avere problemi alla tiroide, l’organo alla base del collo che regola i processi metabolici e il consumo dell’energia dell’intero organismo. La Bigella ha ammesso di soffrire di ipotiroidismo, una disfunzione della tiroide che porta a non produrre abbastanza ormoni. Valentina Vignali e Sonia Lorenzini, altre ex volti del Trono Classico, hanno invece dovuto fronteggiare in passato un tumore benigno alla tiroide.