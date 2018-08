Temptation Island, la malattia di Valeria Bigella: soffre di ipotiroidismo

Temptation Island, i problemi alla tiroide di Valeria Bigella: ha l’ipotiroidismo

Da tempo Valeria Bigella ha rivelato ai suoi follower di avere problemi alla tiroide ma solo oggi è scesa nei particolari. Svelando il problema che l’affligge da mesi e che ha cambiato il suo corpo e il suo stile di vita. L’ex protagonista di Temptation Island è affetta da ipotiroidismo. L’ex fidanzata di Alessio Bruno lo ha rivelato in una storia di Instagram, mentre stava pubblicizzando un fango anti-cellulite. Ma che cos’è l’ipotiroidismo? Quali sono le cause e le conseguenze di questo disturbo? L’ipotiroidismo è una disfunzione della tiroide che porta a non produrre abbastanza ormoni importanti. Praticamente la tiroide, che è fondamentale per l’organismo umano, lavora poco e porta a delle inevitabili conseguenze. Questa malattia non si scopre facilmente: i sintomi iniziali sono poco evidenti. Ma col passare del tempo avviene un progressivo rallentamento del metabolismo, che porta così ad obesità e a provare maggiore fatica. Tra gli altri sintomi pure: viso gonfio, raucedine, debolezza muscolare.

Valeria Bigella ha scoperto tutto dopo Temptation Island

Valeria Bigella ha scoperto di soffrire di tiroide dopo la fine di Temptation Island e qualche mese dopo aver mollato Alessio Bruno, con il quale conviveva da tempo. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne (prima di incontrare Alessio è stata la fidanzata dell’ex tronista Gianfranco Apicerni!) ha fatto i conti con la sua malattia solo qualche settimana fa. E, con determinazione, serietà e con una giusta cura, la sa combattendo. Soprattutto perché di ipotiroidismo non si può guarire: la malattia va semplicemente affrontata giorno dopo giorno.

L’ipotiroidismo non può essere curato definitivamente

L’ipotiroidismo va tenuto sotto controllo a vita, con le giuste medicine – in grado di aiutare a far funzionare la tiroide – e con uno stile di vita sano e corretto. Quello che da mesi sta ormai seguendo Valeria, che mangia in maniera sana e frequenta quotidianamente una palestra.