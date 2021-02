Uomini e Donne news, Raffaella Mennoia in ospedale: cosa è successo

By

Nuovi problemi di salute per il braccio destro di Maria De Filippi nonché compagna del campione Alessio Sakara

Raffaella Mennoia ancora una volta in ospedale. Non è la prima volta che l’autrice di Uomini e Donne e Temptation Island finisce ricoverata. L’ex postina di C’è posta per te ha dovuto fronteggiare un nuovo problema di salute che ha fermato il suo intenso lavoro dietro le quinte dei programmi di Maria De Filippi.

Su Instagram Raffaella ha svelato ai suoi numerosi follower di aver trascorso gli ultimi quattro giorni in ospedale a causa di un intervento chirurgico. Non il primo per la Mennoia ma forse il più doloroso, fino ad oggi, della sua vita. La diretta interessata ha preferito non raccontare ulteriori dettagli sulla faccenda.

Sui social network Raffaella Mennoia ha spiegato che i prossimi giorni saranno completamente dedicati alla convalescenza. La 46enne non vede però l’ora di tornare alla sua grande passione, ovvero il lavoro. Raffaella ha ammesso che nell’immediato futuro dovrà concentrarsi sul serale di Amici e sulla prossima edizione di Temptation Island.

La compagna di Alessio Sakara ha ricevuto il sostegno dei suoi numerosi follower. Tra i commenti non sono mancati quelli di personaggi famosi e ed ex volti di Uomini e Donne come Francesco Monte, Francesca Manza, Nicoletta Larini, Sabrina Ghio, Filippo Bisciglia, Pamela Camassa, Manila Nazzaro, Elga Enardu.

Uomini e Donne: la tiroide di Raffaella Mennoia

In passato Raffaella Mennoia ha confidato di aver avuto dei problemi alla tiroide. Non è mai scesa troppo nei particolari ma nel 2018 ha subito un delicato intervento: è stata costretta a rimuovere del tutto la tiroide. In quel periodo è stata determinante la presenza del compagno Alessio Sakara, conduttore di Tu si que vales.

Dopo l’operazione Raffaella Mennoia è ingrassata e ha cominciato dunque a seguire una ferrea dieta per non prendere troppi peso in eccesso. Nella sua alimentazione quotidiana tanto pesce e riso e niente più grassi e carboidrati.

Gli ultimi anni sono stati particolarmente complicati per Raffaella Mennoia. Oltre ai problemi di salute il braccio destro di Maria De Filippi ha dovuto fare i conti pure con la perdita dell’adorato padre, al quale era molto legata.