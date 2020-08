Uomini e Donne news, Paola Frizziero vicina a parto: foto ex tronista felice

Una fanpage di Paola Frizziero ha pubblicato una foto in cui l’ex tronista di Uomini e Donne è assieme alla sorella Aurora e al fidanzato di lei. A riprendere lo scatto saranno senz’altro in tanti, visto che di Paola non si sa più moltissimo, anzi quasi niente, dopo il suo percorso di conversione iniziato tempo fa. Al momento su YouTube sono disponibili alcuni video in cui la ragazza annuncia di essere incinta e di essersi sposata con l’attuale marito Francesco, ma finisce lì: la Frizziero infatti non ha una pagina ufficiale che usa per comunicare; insomma il suo è stato un drastico cambiamento di vita che l’ha portata lontano dal mondo della Tv e del gossip che tanto l’ha fatta soffrire (ricordiamo le liti con Karina Cascella, la storia con Salvatore Angelucci, il rapporto con Cristian Gallella e il rifiuto di Carmine Fummo alla fine del suo trono).

News Uomini e Donne, Paola Frizziero incinta: sul web la foto della tronista prossima al parto

Oggi scopriamo grazie a questa foto pubblicata dalla fanpage della Frizziero che la gravidanza procede bene e pare che Paola la stia vivendo nel migliore dei modi, supportata dalla sorella e dai suoi affetti più cari. Non dev’essere facile con questo caldo asfissiante – ricordiamo che a maggio Paola era al quinto mese – ma siamo convinti che come qualsiasi altra mamma anche lei non veda l’ora di poter abbracciare il suo piccolo Gennaro Maria – questo il nome del primogenito. Figlio che rappresenta molto sia per lei sia per Francesco, visto che la tronista all’inizio non era neanche sicura di volersi aprire a un altro uomo dopo le tante sofferenze che il suo percorso televisivo le aveva riservato.

Paola Frizziero mamma, l’ex tronista ritrova la felicità con il marito Francesco

Paola ha raccontato di essersi innamorata non tanto di Salvatore Angelucci quanto di un ideale che a suo avviso non corrispondeva alla realtà. Poi è arrivato il trono e il rifiuto di Carmine. Infine il desiderio di cambiare vita e l’arrivo di Francesco. Che l’ha corteggiata in tutti i modi possibili cercando di farle superare qualsiasi paura e soprattutto sopportando i suoi cambi di umore e molto altro. Paola è riuscita così a lasciarsi andare, ha maturato in sé la voglia di sposarlo e tra non molto diventerà mamma di Gennaro Maria: è un lieto fine, quello della tronista, che rappresenta anche un nuovo bellissimo inizio dopo il percorso su Canale 5. Non ci resta che attendere notizie da lei, convinti del fatto che in qualche modo vorrà condividere almeno un po’ della sua felicità con i fan. La foto la trovate sulla fanpage paola.frizzierofp.