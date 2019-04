Uomini e Donne, Paola Frizziero si è sposata: nuova vita dell’ex tronista

Uomini e Donne, Paola Frizziero sposata: il matrimonio dell’ex fidanzata di Salvatore Angelucci

Paola Frizziero è un volto ben noto al pubblico di Uomini e Donne e oggi è coinvolata a nozze. La giovane donna è stata protagonista del Trono Classico per un lungo periodo. Prima ha vestito i panni della corteggiatrice, poi quelli della tronista. Per diverso tempo è stata una dei volti più amati dai fan della trasmissione di Maria De Filippi. Furono davvero molte le persone che si appassionarono alla sua storia d’amore con Salvatore Angelucci, ma la relazione tra loro si interruppe in malo modo. Durante il trono conobbe e scelse Carmine che, però, la rifiutò proprio il giorno della scelta. Oggi, la Frizziero è innamorata e senza dubbio felice al fianco dell’uomo che è appena diventato suo marito.

Diverso tempo fa iniziò a circolare sul web il gossip di un presunto matrimonio di Paola, ma ora scopriamo che la donna è andata all’altare solo quest’oggi. Sul profilo social della sorella della Frizziero è apparso un post che ritrae la bellissima ex tronista in abito bianco in compagnia del suo sposo e dei loro familiari. Tra le storie condivise sempre dalla stessa persona è possibile vedere anche dei mini video che ritraggono alcuni dei momenti più dolci delle nozze della donna. Insomma, Paola sembra essere riuscita a coronare finalmente il suo sogno d’amore. A questo punto non ci resta che attendere la notizia di una possibile futura maternità.

Paola Frizziero si è sposata: la vita dopo Uomini e Donne

Dopo aver concluso la sua avventura a Uomini e Donne, Paola Frizziero ha deciso di allontanarsi completamente del mondo della televisione. La donna decise poi di aprire un profilo Instagram nel quale, rivolgendosi ai suoi followers, chiese di rispettare la sua privacy e la sua scelta di mantenere le distanze dalla sua passata esperienza televisiva. Oggi, quello stesso profilo non sembra essere più attivo.