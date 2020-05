Uomini e Donne, Paola Frizziero è incinta: sesso del bebè, nome e dettagli sulla gravidanza

Paola Frizziero è in dolce attesa. L’ex tronista di Uomini e Donne ha annunciato nelle scorse ore di essere incinta. La notizia è stata data durante la chiacchierata su You Tube che la donna ha fatto con la San Mattia Onlus. Paola ha riavvolto il nastro della sua vita, narrando anche dei suoi anni difficili. Poi l’incontro con Francesco, le nozze (celebrate il 26 aprile 2019) e il bebè in arrivo. Eh sì, perché la Frizziero sta aspettando un bel maschietto. Già scelto anche il nome: si chiamerà Gennaro Mattia.

Paola, durante l’incontro virtuale con la San Mattia Onlus, ha parlato dei suoi “anni non facili”. Tre anni fa ha perso il padre malato di SLA: “In quel periodo seguivo i 10 comandamenti. Dentro di me, se da un lato mi ero raffreddata, dall’altro è come se avessi avuto la consapevolezza che con la sua morte tutto sarebbe cambiato, sapevo che mi avrebbe aiutato a prendere decisioni più serie”. E in effetti sono giunte le decisioni serie: “A Gerusalemme ho approfondito la mia conoscenza con Francesco che non mi mollava mai, anche se gli. rispondevo male… Mi sono decisa a dargli una possibilità, ci siamo fidanzati e dopo 4 anni ci siamo sposati, sempre con fatica, perché io volevo sempre scappare”. Dopo tanto tormento, Paola ha trovato serenità, ora porta la fede al dito e in grembo un frutto d’amore: “Adesso, da cinque mesi, aspettiamo un bambino, Gennaro Mattia”.

Uomini e Donne, la storia di Paola Frizziero

Il pubblico di Uomini e Donne conobbe Paola Frizziero sia come tronista, sia come corteggiatrice. Era il 2005 quando entrava nel programma per fare la corte a Salvatore Angelucci che la scelse. La relazione durò poco e lei fu richiamata dalla De Filippi per fare la tronista. Scelse Carmine Fummo che però le disse di no. Oggi è lontana dal mondo dello spettacolo.