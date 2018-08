Uomini e Donne news: tra i nuovi tronisti è confermato anche Lorenzo Riccardi

Uomini e Donne news: Lorenzo Riccardi nuovo tronista

Lorenzo Riccardi è il nuovo tronista di Uomini e Donne. A dare la conferma è il Vicolo delle News, che parla di numerose segnalazioni riguardo il ragazzo. Che, secondo i beninformati, sarebbe da tempo a conoscenza di questa nuova avventura televisiva. Tanto da aver girato il suo video di presentazione mesi fa, quasi all’inizio dell’estate. E proprio durante i mesi più caldi, l’ex corteggiatore di Sara Affi Fella ha mantenuto un profilo basso, come si confà ad ogni aspirante tronista che si rispetti. Inoltre negli ultimi giorni Lorenzo ha tolto dal suo account Instagram riferimenti alla sua agenzia e i suoi contatti. Com’è noto, chi diventa tronista non può essere rappresentato da nessuno né tanto meno fare serate in discoteca o nei locali. Inoltre, Riccardi non ha mai smentito le voci di un probabile trono, segno che il suo ruolo è stato deciso da tempo.

E il Trono di Lorenzo Riccardi si preannuncia interessante e scoppiettante. Non solo per via della personalità del ragazzo – che per mesi ha tenuto sulle spine le troniste Sara e Nilufar – ma pure per il suo compagno d’avventura. È ormai certo che accanto a Lorenzo ci sarà Luigi Mastroianni, il suo vecchio virivale in amore. I due torneranno a contendersi il cuore della stessa corteggiatrice? Molto probabilmente sì, visto che entrambi hanno gli stessi gusti in fatto di donne…

Lorenzo Riccardi: per la terza volta a Uomini e Donne

Lorenzo Riccardi partecipa a Uomini e Donne per la terza volta. Qualche anno fa il milanese ha provato a corteggiare Ludovica Valli, ma non è finita nel migliore dei modi. La sorella di Beatrice ha eliminato Lorenzo dopo alcune segnalazioni. La seconda volta, quella con Sara Affi Fella, è terminata con un no alla scelta: la modella di Venafro ha preferito Luigi. La terza volta sarà quella giusta per Lorenzo, ormai single da troppo tempo?