Anticipazioni Uomini e Donne nuovi tronisti: Luigi Mastroianni confermato

Ormai non ci sono più dubbi: Luigi Mastroianni è il nuovo tronista di Uomini e Donne. La conferma arriva dal sempre aggiornato Vicolo delle News, che rivela che il ragazzo ha girato nei giorni scorsi il video di presentazione. Che, onde evitare ogni sospetto, non è stato girato nella sua Sicilia bensì negli studi romani di Mediaset, quelli dove vengono registrati tutti i programmi di Maria De Filippi. Non solo: negli ultimi giorni l’ex corteggiatore di Sara Affi Fella ha tolto ogni riferimento alla sua agenzia sul suo account Instagram e i rispettivi contatti per rintracciarlo. Un gesto che parla chiaro: chi è tronista non può farsi rappresentare da nessuno e non può fare serate in discoteca o altri locali. Inoltre, è da segnalare il fatto che Luigi non ha mai smentito tali voci, insospettendo ancora di più i telespettatori del Trono Classico.

Al momento non è chiaro chi farà compagnia a Luigi Mastroianni sul Trono di Uomini e Donne. Da giorni si parla di Lorenzo Riccardi, altro ex corteggiatore del programma, e di Lara Zorzetto, protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island. Qualcuno ha sussurrato pure il nome di Gianpaolo Quarta, l’ex fidanzato di Martina Sebastiani, e di Valeria Bigella. La verità verrà a galla solo venerdì 31 agosto, quando verrà registrata la prima puntata della nuova edizione del format, che andrà poi in onda su Canale 5 lunedì 10 settembre.

Uomini e Donne nuovi tronisti: è polemica su Luigi Mastroianni

Il ritorno di Luigi Mastroianni a Uomini e Donne ha destato più di qualche perplessità. Sono in molti, infatti, a non ritenere il catanese adatto ad un ruolo del genere. Senza contare che in molti avrebbero preferito vedere in tv volti nuovi. Luigi sarà in grado di mettere a tacere le malelingue?