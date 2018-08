Uomini e Donne anticipazioni: Luigi e Lorenzo nuovi tronisti, c’è la prova

Uomini e Donne anticipazioni: chi sono i nuovi tronisti? Spuntano i nomi di Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi

Venerdì 31 agosto si registrerà la prima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne. Chi sono i nuovi tronisti di Maria De Filippi? Al momento mancano annunci ufficiali ma alcuni indizi su Instagram parlano chiaro. Sembra proprio che la redazione del programma quest’anno abbia voluto puntare su due ex corteggiatori di Sara Affi Fella: Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi. Entrambi, come fa notare il Vicolo delle News, hanno eliminato dai rispettivi account Instagram ogni riferimento alle loro agenzie e i loro contatti. Com’è noto, chi è tronista non può farsi rappresentare da nessuno e non può fare serate in discoteca o altri locali. Il gesto di Luigi e Lorenzo, arrivato tra l’altro nello stesso periodo, ha quindi insospettito più di qualcuno…

Non solo: da tempo sia Luigi Mastroianni sia Lorenzo Riccardi stanno mantenendo un profilo basso. Con poche storie e poche foto su Instagram, i due hanno cercato nelle ultime settimane di non suscitare troppa attenzione. Prassi comune a chi sta per diventare tronista: è successo in passato, durante l’estate, con Gianmarco Valenza e Mattia Marciano. Succederà anche nel 2018 con Luigi e Lorenzo? Le probabilità sono piuttosto alte, senza dimenticare che i due si sono dati battaglia già durante il Trono di Sara Affi Fella. Dunque, da Luigi e Lorenzo c’è da aspettarsi davvero di tutto… Oltre a Mastroianni e Riccardi si fanno i nomi di altri tre personaggi diventati popolari grazie a Temptation Island.

Uomini e Donne: gli altri tronisti della nuova edizione

Secondo Il Vicolo delle News, potrebbero salire sul Trono di Uomini e Donne pure Lara Zorzetto, Teresa Langella e Gianpaolo Quarta di Temptation Island. In particolare ha destato curiosità l’ultimo messaggio dell’ex fidanzato di Martina Sebastiani: “Le cose belle arrivano per chi sa aspettare”. Che sia riferito ad una nuova avventura televisiva? Da segnalare, infine, che a settembre non ci sarà il Trono Gay: la redazione non ha trovato il tronista adatto a ricoprire tale ruolo.