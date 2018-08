Uomini e Donne, nessun Trono Gay previsto per settembre: Ecco quando potrebbe tornare in onda

La prossima stagione di Uomini e Donne potrebbe ripartire senza il Trono Gay a settembre. Secondo Trash Italiano, infatti, voci di corridoio sempre più insistenti sembrerebbero confermare questa ipotesi. Durante le prime puntante, quindi, potrebbero essere presentati solo i nuovi protagonisti e le nuova protagoniste del Trono Classico. Per avere la conferma definitiva, salvo comunicazioni ufficiali, ci tocca però aspettare le prime anticipazioni del pubblico presente in studio venerdì 31 agosto (giorno in cui verrà registrata la prima puntata dell’edizione 2018/2019 di Uomini e Donne).

Perché non ci sarà un Trono Gay quest’anno? Ebbene, stando alle ultime indiscrezioni, le motivazioni dietro questa decisione potrebbero essere due, e cioè: Maria De Filippi ha deciso di concentrarsi solo sul Trono Classico e sugli Over quest’anno o, al contrario, è probabile che la redazione non abbia trovato, prima dell’inizio delle riprese, la persona adatta a ricoprire il ruolo di tronista. Se quest’ultima ipotesi venisse confermata, quindi, il Trono Gay potrebbe ripartire a tutti gli effetti il prossimo anno, ovvero una volta ultimati i percorsi iniziati dai ragazzi e le ragazze presentati a settembre.

Uomini e Donne, slitta prima registrazione: ecco quando inizia e quando va in onda la prima puntata

Uomini e Donne, come anticipato sopra, inizierà ad essere registrato venerdì 31 agosto. È slittata quindi la data stabilità inizialmente, ovvero quella di mercoledì 29 agosto. Nessun cambio di programma invece per la messa in onda che, salvo cambiamenti, verrà trasmessa su Canale 5 mercoledì 11 settembre 2018. I fan del programma, come ogni anno, sembrano non vedere l’ora di scoprire chi, questa volta, è stato scelto da Maria De Filippi per prendere parte alla trasmissione. Lei stessa, infatti, aveva fatto sapere di essere intenzionata a non ripescare più vecchi corteggiatori o corteggiatrici questa volta. Sarà davvero così?