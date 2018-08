Uomini e Donne anticipazioni: slitta la data della prima registrazione

Uomini e Donne anticipazioni: quando si registra la prima puntata?

Brutte notizie per tutti i fan di Uomini e Donne. La prima registrazione della nuova edizione non ci sarà più mercoledì 29 agosto, come inizialmente stabilito, bensì venerdì 31 agosto. A rendere noto lo slittamento è stato il Vicolo delle News. Il motivo di questo cambiamento? Non è chiaro, ma è probabile che c’entri con le registrazioni di Temptation Island Vip, iniziate in Sardegna in questi giorni. Buona parte della redazione capitanata da Raffaella Mennoia è alle prese con il nuovo reality show di Simona Ventura e sicuramente non è facile far conciliare le due cose. Con lo slittamento delle registrazioni non è chiaro se la messa in onda della prima puntata resterà a lunedì 10 settembre. O si rimanderà a lunedì 17 settembre? Ma nell’attesa chi sono i nuovi tronisti?

Per scoprire i nomi dei nuovi tronisti di Uomini e Donne bisogna attendere la registrazione della prima puntata del Trono Classico. Ma, secondo rumors e indiscrezioni, pare certa la presenza di Lara Zorzetto di Temptation Island e Luigi Mastroianni, ex corteggiatore e scelta di Sara Affi Fella. Non è da escludere poi il ritorno di Lorenzo Riccardi, che ha già animato il Trono di Sara e Nilufar. Secondo quanto scrive sempre il Vicolo ci saranno molte facce conosciute nella nuova edizione del format creato e condotto da Maria De Filippi. Così come torneranno i soliti noti al Trono Over: è certa la presenza di Gemma Galgani e Giorgio Manetti, ma si parla pure di un rientro di Anna Tedesco e Marco Firpo.

I protagonisti di Temptation Island a Uomini e Donne

Nel corso della prima registrazione di Uomini e Donne non mancheranno i protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island. Oltre a Lara Zorzetto – che molto probabilmente sarà la nuova tronista – saranno sicuramente ospiti della prima puntata Valentina e Oronzo, Giada e Francesco, Raffaela e Andrea, Ida e Riccardo, Martina e Gianpaolo e Michael De Giorgio. Senza dimenticare i tentatori protagonisti della quinta edizione: Andrea Dal Corso, Teresa Langella, Rita Cardinale.