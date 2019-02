Uomini e Donne news, Nilufar e Giordano mai più insieme: le parole su Nicolò

Nilufar e Giordano news, dopo la rottura ci sarà il ritorno di fiamma? La risposta dell’ex tronista parla chiaro

Nilufar e Giordano torneranno insieme? Tutto il pubblico di Uomini e Donne se lo domanda, visto che la rottura è recente. Opinioni personali a parte, cosa ne pensano i diretti interessati? La versione di Giordano non è ancora giunta, ma quella di Nilufar sì. Anche oggi ha risposto alle domande dei fan e tra le più frequenti c’è proprio quella su un possibile ritorno di fiamma. Un ritorno che lei ha escluso categoricamente: “Sinceramente? No. No perché lui è una di quelle persone che quando chiude un rapporto (anche di amicizia) lo chiude definitivamente. Io da parte mia credo che la minestra riscaldata non sia mai buona. Soprattutto quando il problema nella nostra relazione era la profonda differenza dei nostri caratteri, desideri diversi, modi di fare diversi, esigenze diverse all’interno della relazione”.

Uomini e Donne news, Nilufar Addati parla del possibile ritorno con Giordano Mazzocchi

Le differenze fra i sue sono emerse e sembrano essere insuperabili: “Queste non sono cose che cambiano, sono cose su cui non ti incontri e non ti incontrerai mai. Non sempre stare insieme significa essere il bene dell’altro”, ha spiegato ancora Nilufar. L’ex tronista, che pare abbia intenzione di evitare di incontrare Giordano, ha comunque deciso di approfondire l’argomento. Nella storia successiva, infatti, ha scritto: “Non ci sono colpe, non ci sono torti, non ci sono carnefici e non ci sono vittime. Incompatibilità, desideri diversi, nessuno è in diritto di dire quali desideri sono legittimi e quali no, quindi non serve vomitare odio e cercare a tutti i costi di trovare un colpevole, perché un colpevole semplicemente non c’è”.

Nilufar e Giordano mai più insieme: “Il rispetto e il bene rimangono”

Nilufar ha poi spiegato che a vent’anni, età sua e di Giordano più o meno, è normale che si vada alla ricerca della felicità. Nel momento in cui ci si rende conto che non è possibile raggiungerla in alcun modo con la persona che si ha accanto, è giusto cercarla separatamente. “E i sentimenti purtroppo a volte non viaggiano di pari passo con queste cose”, ha aggiunto”. Ai due pare non sia rimasto da fare altro che rendersi conto che non è possibile stare insieme. Nilufar ha anche spiegato che si sono dati più di una possibilità e hanno capito che le cose fra loro non possono cambiare. “Il rispetto e il bene rimangono”, ha aggiunto. Nilufar e Giordano non torneranno insieme, ma non si faranno la guerra sui social network, questo l’ex tronista ha voluto precisarlo.

Nilufar Addati dopo Giordano: la risposta su Nicolò Ferrari

Con Nicolò Ferrari sarebbe andata meglio? Questo le ha chiesto qualcuno su Instagram. Nilufar ha risposto così: “Assolutamente no, non sei a scegliere da un catalogo il pretendente che sembra più adatto a te. Scegli seguendo il sentimento che provi, se te ne penti significa che hai seguito altro”. Eppure, soprattutto dopo la frecciatina dell’ex corteggiatore, c’è chi ancora spera di vedere Nilufar e Nicolò insieme…