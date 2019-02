UeD, Nilufar parla di Giordano: il dettaglio sulla scelta di Luigi non sfugge ai fan

Nilufar Addati risponde alle domande dei fan e si lascia sfuggire un dettaglio su Luigi

Poco fa Nilufar Addati ha risposto alle domande dei fan su Instagram. Ha parlato di Giordano Mazzocchi, con cui pare non ci sarà nessun ritorno di fiamma, ma anche della scelta di Luigi Mastroianni. Facile immaginare che lei e Luigi abbiano un bel rapporto, si sono sicuramente frequentati abbastanza in questi mesi, visto che Giordano e Luigi sono molto amici. E infatti lei ha confermato il bel rapporto: “Io e Lu abbiamo un bel rapporto, gli voglio un sacco di bene e spero che vada tutto per il meglio, lo spero con tutta me stessa. Per ovvi motivi però non sarò presente alla scelta”. Non è stata invitata, probabilmente perché sono state invitate le coppie di Uomini e Donne e Nilufar non è più fidanzata con Giordano.

Uomini e Donne, Giordano partecipa alla scelta di Luigi?

Tuttavia, proprio perché Luigi e Giordano sono molto amici, uno degli ovvi motivi per cui non avrebbe partecipato alla scelta di Luigi potrebbe essere la presenza del suo ex fidanzato. Giordano sarà al fianco di Luigi durante la festa al castello di domani, quindi? È molto probabile, a questo punto. Nilufar comunque ha precisato che non è stata invitata, poi ha ribadito: “È piuttosto ovvio che non ci sarei andata in ogni caso”. L’ex tronista ha poi detto che ovviamente le sarebbe piaciuto partecipare agli speciali dedicati alle scelte di Uomini e Donne. “È sempre bello vedere la felicità degli altri, soprattutto quando vivono un momento che hai vissuto anche tu”, così ha risposto a un fan. Il fatto che non sia stata invitata comunque non implica che ci siano dei rapporti tesi con la redazione. Infatti Nilufar ha chiarito che sono tutti in buoni rapporti: “Li sento abbastanza spesso, sarò sempre tanto legata a loro”.

Nilufar e Giordano, lei cancellerà il tatuaggio? La risposta

Tra le domande ce n’era una sul tatuaggio dedicato a Giordano, una piccola lettera “G” sul braccio. Ha intenzione di cancellarlo, magari per ricominciare a essere serena e riprendersi la sua vita, come sostenuto da chi ha posto la domanda? “Non vedo come queste due cose possano essere collegate”, ha subito precisato Nilufar. Poi ha spiegato che non ha intenzione di cancellare il tatuaggio per Giordano perché comunque rappresenta una parte importante della sua vita. Questo ha fatto intendere: “Il tatuaggio l’ho fatto per motivi che non sono chissà quanto legati alla relazione. È un ‘segno’ che ti ricorda qualcosa e naturalmente anche qualcuno, ti ricorda una persona che ha fatto una cosa, non un ex fidanzato. È il motivo per cui ho fatto il tatuaggio che non mi porta a pensare di cancellarlo o coprirlo”.