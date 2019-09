Uomini e Donne news: Nicole, no al red carpet. Ieri ha sfilato Fabio

Uomini e Donne news: Nicole, niente red carpet a Venezia: la Mazzocato spiega i suoi motivi. Ieri ha sfilato il suo ex Fabio Colloricchio con Violeta

La Mostra del Cinema di Venezia ha chiuso i battenti ieri sera. Dunque, addio anche ai red carpet in laguna fino al prossimo anno. Sul celebre tappeto rosso hanno sfilato, oltre ai classici divi del cinema, molti volti noti del mondo della tv e del web. Tra i tanti, diverse anche le figure che hanno calcato gli studi di Uomini e Donne. Addirittura sono giunte in passerella Ilaria Teolis e Nunzia Sansone, due ex concorrenti dell’ultima edizione di Temptation Island Vip. Inutile dire che in un amen si è scatenata la polemica su di loro. A non farsi vedere invece è stata Nicole Mazzocato, ragazza famosa tra il pubblico di Maria De Filippi. Nicole ha spiegato il perché della sua assenza. Il suo discorso è giunto il giorno dopo che sul red carpet è atterrato il suo ex Fabio Colloricchio, in compagnia della nuova e ‘rovente’ fidanzata Violeta.

Nicole, nelle scorse ore, si è confessata ai suoi fan Instagram e a chi le ha chiesto perché non fosse andata a Venezia ha spiegato: “Ho dei progetti molto importanti per il prossimo anno… e mi sono sempre detta che semmai avessi sfilato su quel red carpet, lo avrei fatto in qualità di attrice! Altrimenti preferisco evitare. Ma è un mio punto di vista, non ci trovo nulla di male ad andare”. Per la Mazzocato quindi si profila un futuro da attrice? Chissà… Intanto la sua precisazione sul no al red carpet è giunta con gran puntualità: il giorno dopo che ha sfilato l’ex Fabio. Coincidenza o piccola frecciatina? Fatto sta che con quel “non ci trovo nulla di male ad andare” ogni polemica è stata preventivamente bloccata. Chi invece ha trovato “qualcosa di male” riguardante la presenza di qualcuno a Venezia è stata Karina Cascella.

Uomini e Donne news: Fabio e Violeta a Venezia

Ieri Fabio è planato sul red carpet con una ‘rovente’ Violeta. “El fuego de Venezia”, così Colloricchio ha apostrofato la sua fidanzata, magnifica in un arrembante abito bianco. Tornando alla polemica su chi dovrebbe sfilare in laguna e chi no, la Cascella ha detto la sua nei giorni scorsi, tuonando su certe apparizioni e svelando che a lei fu proposto in passato di andare, a patto che pagasse. “No, grazie. E non per il costo, quanto per la dignità”, ha chiosato Karina sulla questione.