UeD Fabio Colloricchio sbarca a Venezia con Violeta: red carpet ‘rovente’

UeD Fabio Colloricchio sbarca in laguna con Violeta, red carpet ‘rovente’. Lui commenta l’abito ‘arrembante’ di lei: “El fuego de Venezia”

Anche Fabio Colloricchio e Violeta Mangriñan sono sbarcati a Venezia. La coppia, che ha fatto molto parlare di sé nei mesi scorsi per aver ‘consumato’ un rapporto a telecamere accese nel reality spagnolo Supervivientes (l’equivalente della nostra Isola dei Famosi), ha sfilato sul red carpet della Mostra del Cinema. Un red carpet ‘rovente’, almeno per le fan dell’ex volto noto di Uomini e Donne che sono subito accorse a centinaia sotto la bacheca Instagram del loro beniamino per commentare la sua bellezza, racchiusa in un abito elegante scuro che gli ha calzato a pennello. Ma ‘rovente’ è stata anche Violeta, magnifica in un vestito bianco, lungo, con manica coperta e profonda apertura sul petto. “El fuego de Venezia” ha chiosato Colloricchio sotto alla foto della compagna. Che passione!

Tra Colloricchio e Violeta, star della tv madrilena, la fiamma ha cominciato a bruciare ardentemente a Supervivientes. Il fuoco è andato via via ad alimentarsi sempre più tanto che ha portato i due a non curarsi minimamente delle telecamere del programma e a fare l’amore. Questo accadeva a fine maggio scorso, quando i cameraman presenti in Honduras riprendevano la notte di passione tra l’italo-argentino e la spagnola che, tra l’altro, aveva troncato con il suo fidanzato solo qualche giorno prima. Ma tant’è: l’amore va, l’amore viene. Ed ora è sbarcato a Venezia quello dell’ex tronista e della Mangriñan. Ed è arrivato torrido, più che mai: “Fuego“.

UeD Fabio Colloricchio querelato da Nicole Mazzocato

Colloricchio oltre a spassarsela con Violeta in Spagna, ha fatto adirare non poco la sua ex Nicole Mazzocato, la quale ha sporto querela contro di lui. Motivo? Durante il reality iberico, Fabio si è lasciato andare a delle confessioni troppo personali e intime riguardanti la Mazzocato. La donna ha così spiegato la sua decisione di andare in tribunale: “Forse la situazione, l’essere in tv, lo ha portato a estremizzare le parole, ma resta il fatto che ha detto cose molto personali , appartenenti alla nostra intimità. Mi ha deluso perché io non ero là, non potevo difendermi, così sono passata alle vie legali e l’ho querelato.”