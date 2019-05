Fabio Colloricchio fa l’amore con Violeta: le telecamere riprendono tutto

Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinan hanno fatto l’amore a Supervivientes, l’Isola dei Famosi spagnola

Il percorso di Fabio Colloricchio a Supervivientes, l’Isola dei Famosi spagnola, si è fatto più piccante che mai. L’ex corteggiatore e tronista di Uomini e Donne ha fatto l’amore con Violeta Mangrinan, star della tv madrilena. I due stanno flirtando da settimane ma solo nelle ultime ore hanno ceduto alla passione. Una passione sfrenata e accecante che ha portato Fabio e Violeta a non curarsi minimamente delle telecamere del programma. I cameraman presenti in Honduras hanno infatti filmato la notte di passione tra l’italo-argentino e la spagnola che ha tra l’altro lasciato il suo fidanzato solo qualche giorno fa.

Violeta Mangrinan ha lasciato il fidanzato per Fabio

Violeta Mangrinan e Fabio Colloricchio si sono appartati per festeggiare privatamente il compleanno dell’ex fidanzato di Nicole Mazzocato, che ha di recente compiuto 29 anni. I due hanno preso la palla al balzo per lasciarsi andare a momenti complici e piuttosto intimi, senza alcuna preoccupazione per le telecamere presenti. Il giorno dopo hanno raccontato quanto accaduto durante la notte ad alcuni compagni di Supervivientes, definendosi entusiasti e felici. Violeta, che è stata tronista nella versione iberica di Uomini e Donne, è stata attratta fin da subito da Fabio, tanto che a pochi giorni dall’inizio del reality show ha mollato in diretta tv il fidanzato Julen.

Supervivientes: il regalo di Fabio Colloricchio per Violeta

Dopo aver fatto l’amore, Fabio Colloricchio ha regalato a Violeta un piccolo anello. La ragazza, che è in nomination, ha promesso che non lo toglierà mai e che aspetterà il nuovo fidanzato in Spagna in caso di eliminazione. Colloricchio ha assicurato alla Mangrinan che vincerà il programma e per questo si sta dando da fare nelle varie prove leader del gioco.