Fabio Colloricchio nuovo amore a Supervivientes? Colpo di scena

Fabio Colloricchio all’Isola dei Famosi spagnola: nuovo amore dopo Nicole? Storia difficile

Fabio Colloricchio ritrova l’amore nel reality spagnolo Supervivientes? Le notizie che ci arrivano dalla Spagna sono frammentante ma la storia tra l’ex tronista di Uomini e Donne e Violeta, star spagnola, sembra super difficile. I media spagnoli si stanno scatenando sul loro avvicinamento, avvenuto sulla spiaggia del programma ed è scattato il paragone con l’ex Nicole Mazzocato. Ma andiamo per ordine! Fabio è arrivato nella versione iberica dell’Isola dei Famosi, e nei primi giorni si è molto avvicinato a Violeta, la ragazza anche lei ha partecipato alla versione spagnola di Uomini e Donne, che prende il nome di Mujer y Hombre y viceversa e nel programma ha scelto Julen, suo fidanzato. La relazione che è nata tra Fabio e la tronista spagnola ha iniziato a far dubitare il fidanzato di lei tanto da portare la giovane a lasciare il fidanzato in diretta durante la puntata di domenica 12 maggio. Lo riportano i maggiori giornali e siti spagnoli. Secondo quest’ultimi, Violeta ha deciso di rompere con Julen proprio per il rapporto instaurato con Fabio.

Fabio e Violeta a Supervivientes: cosa è successo e il dubbio sulla gravidanza di lei

Superviviente si tinge di rosa! Secondo i media spagnoli, Violeta, la giovane ex tronista della versione spagnole di Uomini e Donne, aveva lasciato il programma per un sospetto di gravidanza. Dopo i consueti accertamenti medici, la ragazza è tornata nel programma per spiegare che era un falso positivo e può dunque seguire la sua avventura nel reality show. Il suo rientro è stato contrassegnato dalla rottura con il fidanzato (al quale ha detto: “Non si può essere innamorati due persone contemporaneamente. In Fabio ho visto tante cose“), e un intenso abbraccio con Fabio, che si è detto felice della notizia. Tra le parole quasi incomprensibili che i due si sono scambiati al momento della riunione, i media spagnoli riportano parole importanti. Violeta avrebbe detto a Fabio: “Resto qui, con te“. Che stia davvero nascendo l’amore? In Spagna, Fabio sta facendo molto parlare di sé e sembra essere uno dei protagonisti indiscussi della nuova edizione, come successe anche per Paola Caruso. Scatta subito il paragone tra Violeta e Nicole.

Violeta e Nicole: scatta il paragone tra l’ex di Fabio e la compagna di avventure nel reality

Non solo Fabio, ma anche Nicole Mazzocato, sua ex fidanzata e scelta ai tempi di UeD, è citata sui giornali spagnoli. Dopo le ultime news che ci arrivano dalla Spagna, è scattato il paragone tra Violeta e Nicole: secondo i giornali spagnoli, la ragazza mora e con gli occhi verdi sembra essere il prototipo della ragazza ideale di Colloricchio.