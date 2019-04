Uomini e Donne: Fabio Colloricchio a Supervivientes, il gesto di Nicole

Uomini e Donne: Fabio Colloricchio all’Isola dei Famosi spagnola, la reazione di Nicole Mazzocato

Ormai non è una novità: l’ex corteggiatore e tronista di Uomini e Donne Fabio Colloricchio è entrato nel cast della nuova edizione di Supervivientes. Che non è altro che l’Isola dei Famosi spagnola che, proprio come quella italiana, si svolge in Honduras. L’istruttore di fitness argentino è entrato all’ultimo nel cast e negli scorsi giorni è stato avvistato a Madrid, mentre prendeva un aereo per l’America con gli altri concorrenti del programma di TeleCinco. La notizia ha fatto felice i fan di Fabio e pure Nicole che, seppur lontana da Colloricchio, è contenta per questa svolta nella carriera dell’ex fidanzato, che sogna di diventare attore.

Il gesto di Nicole Mazzocato prima della partenza di Fabio

“Spero il meglio per lui. Gli ho scritto un messaggio di in bocca al lupo”, ha dichiarato Nicole Mazzocato su Instagram in risposta ad una follower che voleva conoscere il suo parere circa la partecipazione di Fabio Colloricchio a Supervivientes. In un’altra storia l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha chiarito i motivi della rottura con Fabio, avvenuta tra dicembre e gennaio. “Entrambi non ci amavamo più. È rimasto il bene. Entrambi siamo andati avanti e abbiamo preso strade diverse”, ha puntualizzato Nicole che, a quanto pare, è già impegnata con un altro ragazzo di nome Thomas.

Uomini e Donne: Nicole Mazzocato cambia look

Oltre ad un nuovo amore, Nicole Mazzocato ha pure un nuovo look. Da qualche settimana l’attrice e modella sfoggia sui social network un taglio corto e biondo. “Mi piace cambiare spesso”, ha sottolineato la 29enne ai suoi follower.