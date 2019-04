Fabio Colloricchio nel cast di Supervivientes, l’Isola dei Famosi spagnola

Ex tronista di Uomini e Donne Fabio Colloricchio tra i naufraghi di Supervivientes, l’Isola dei Famosi spagnola

Nuova avventura per Fabio Colloricchio. L’ex corteggiatore e tronista argentino è entrato nel cast di Supervivientes, l’Isola dei Famosi spagnola. Per il modello e maestro di fitness, specializzato in zumba, si tratta del secondo programma televisivo dopo Uomini e Donne, al quale ha partecipato nel 2014 prima come corteggiatore di Teresa Cilia e poi come tronista. Fabio è stato uno degli ultimi concorrenti ad aggiungersi al cast del reality show spagnolo, che viene girato in Honduras proprio come la versione italiana. Nelle ultime ore Colloricchio è stato avvistato a Madrid, dove ha preso un volo per l’America, per prendere parte al gioco.

Gli altri italiani che hanno partecipato a Supervivientes

Prima di Fabio Colloricchio altri italiani hanno partecipato alla versione spagnola dell’Isola dei Famosi. Si sono fatti conoscere dalle parti di Madrid Paola Caruso, Valerio Pino, Carmen Russo. Anche Ivan Gonzalez, uno degli ultimi tronisti di Uomini e Donne, ha presto parte alla trasmissione nel 2016. Per Fabio si tratta del primo reality show: dopo il Trono Classico, dove ha scelto Nicole Mazzocato, si è diviso tra la professione di modello e le lezioni di recitazione.

Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato si sono lasciati

A proposito di Nicole, è ormai finita la relazione con Fabio Colloricchio. Dopo una convivenza avviata e un rapporto piuttosto tormentato i due si sono lasciati definitivamente lo scorso gennaio. Oggi Fabio è single: troverà l’amore a Supervivientes?