Fabio e Nicole si sono lasciati, l’annuncio di entrambi: “È finita”

Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato di Uomini e Donne si sono lasciati

Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato di Uomini e Donne si sono lasciati. La coppia, che quattro anni fa aveva iniziato una storia d’amore nel programma di Maria De Filippi, si è divisa. Ad annunciarlo sono i due diretti interessati, che hanno preferito informare tutti i loro fan. Infatti, in questi ultimi giorni il pubblico aveva già ipotizzato una loro rottura. Da tempo non compaiono, sui loro rispettivi account social, foto che li ritraggono insieme. Pertanto, ora Fabio e Nicole condividono con i loro fan la loro triste decisione. Il primo a darne l’annuncio è l’ex tronista, il quale appare nelle Stories di Instagram abbastanza amareggiato. Nonostante ciò, sembra che i rapporti tra loro siano buoni, tanto che confermano entrambi di aver preso questa decisione di comune accordo. Una scelta la loro che sicuramente riuscirà a dispiacere molti fan. Sia Fabio che Nicole, però, chiedono al pubblico di non fare schieramenti e di accettare la loro decisione senza troppi drammi. Ma qual è il motivo che li ha portati a fare questa difficile scelta?

Fabio e Nicole annunciano la loro rottura sui social: “Ci siamo lasciati”

Nicole e Fabio non sono più una coppia e ad annunciarne la rottura ci pensano entrambi. “Volevo appunto dirvi che io e Fabio ci siamo lasciati”, comunica la Mazzocato. L’ex tronista, poco prima, rivela: “Oggi è finita con Nicole”. Il motivo? L’ex corteggiatrice confessa che da tempo “mancava quel pizzico di passione e sentimento”. Lei stessa ammette che per entrambi non sarà facile andare avanti, in quanto quattro anni di relazione non possono essere cancellate così. Nicole è sicura che dentro di lei resterà solo il meglio di questa storia. Proprio per questo motivo hanno deciso di chiudere, in quanto avrebbero potuto rovinare con il tempo ciò che tra loro era rimasto di bello.

Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato: dopo quattro anni tra loro è finita

Fino a qualche settimana fa, Nicole parlava di matrimonio e i fan erano convinti che presto l’avrebbero vista convolare a nozze con Fabio. Probabilmente tra loro qualcosa già non andava da tempo e ora è arriva l’annuncio della rottura. Entrambi precisano di aver preferito essere corretti con il loro pubblico e sperano che tutti possano comprendere quanto accaduto.