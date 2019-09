Uomini e Donne news, Nicola e Jara quasi genitori: Maria colpita, la dolce richiesta

News Uomini e Donne, Nicola Balestra e Jara Gaspari

Nicola Balestra e Jara Gaspari oggi avranno senz’altro emozionato il pubblico a casa e anche quello in studio con la loro storia d’amore perché – come forse saprete – nonostante le tante difficoltà i due stanno per diventare genitori. Si tratta di una bellissima notizia che ha colpito Maria De Filippi che ha dato parola anche al padre di lei, Gianfranco, presente in studio in quanto membro del parterre maschile di quest’anno. Jara si è detta felicissima di stare con Nicola e anche Gianfranco, visibilmente emozionato, ha speso belle parole per il ragazzo; poi si è lasciato andare a delle confessioni che Maria ha ascoltato con interesse e che hanno quasi fatto piangere Jara.

Uomini e Donne news, la storia di Jara Gaspari che colpisce Maria De Filippi

“L’hai cresciuta da solo?”, gli ha chiesto Maria; lui ha risposto affermativamente e ha spiegato che “Secondo me è stata una figlia stupenda. Con tutti i problemi – ha raccontato a Maria –, cioè crescendo solo col papà, non è proprio il massimo…. Penso che la figura della mamma sia importante. Ero un papà abbastanza moderno – ha precisato –, forse anche troppo. Anche perché – ha tenuto a chiarire – sapevo che figlia era”. “Quindi ti fidavi…”, ha commentato una De Filippi visibilmente coinvolta da questa storia. “Si sono conosciuti a febbraio – così Jara ha parlato del legame tra Nicola e il padre –, però è nato subito un bel rapporto. Come con mio figlio in realtà”. “Ho fatto solo il papà”, ha poi chiosato Gianfranco emozionato.

L’invito di Maria De Filippi a Jara e al padre Gianfranco

Maria a questo punto ha voluto che Jara ballasse non con Nicola ma proprio col padre che, all’inizio titubante, ha poi preso tra le braccia sua figlia. Quello di Maria è stato un invito che mostra come la storia di Gianfranco e Jara l’abbia particolarmente colpita, come del resto ha colpito Gemma che infatti è finita in lacrime ed è stata duramente criticata da Tina Cipollari per questo. Anche Nicola ha speso due parole per questa sua nuova vita, e proprio dal suo discorso si notava una certa soddisfazione: “Le cose vanno bene, ci tengo a dirlo. Se fossero così questi nove mesi ne farei un altro…”. Tanti auguri! E vive l’amour!