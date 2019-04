Trono Over, Jara parla della gravidanza: “Sono stata parecchio male”

Uomini e Donne Trono Over, Jara dopo l’annuncio della gravidanza racconta: “Non ho vissuto la cosa serenamente, sono stata male”

Felici e sorridenti Nicola e Jara del Trono Over hanno annunciato a Uomini e Donne di essere in dolce attesa. Del momento in cui hanno saputo di aspettare un bambino e delle loro paure la coppia ne ha parlato proprio nell’ultimo numero di Uomini e Donne magazine. Jara, come ha dichiarato durante l’intervista, inizialmente non è riuscita a godersi a pieno la lieta notizia. Il motivo? Lei e Nicola a mettere su famiglia ci pensavano da tempo ma, avendo lei 39 anni, il ginecologo l’aveva messa in guardia sulle scarse probabilità di rimanere incinta e sui rischi di una possibile gravidanza alla sua età. Per questo motivo, prima di superare il quarto mese, le ansie hanno avuto la meglio sull’ex dama del Trono Over.

“I primi tempi non ho vissuto la cosa serenamente . In più sono stata parecchio male: sono dimagrita, non riuscivo a mangiare e a bere a causa della nausea e per questo motivo ero parecchio debilitata”, ha dichiarato Jara al settimanale di Uomini e Donne. “Nei primi mesi di gravidanza la serenità è mancata perché sono stata assalita da una serie di timori”, ha poi aggiunto la donna. Adesso che ha superato il quarto mese, però, l’inquietudine ha lasciato spazio ai grandi progetti per il futuro che, grazie anche all’amore di Nicola, stanno prendendo forma giorno dopo giorno nella vita di Jara.

Uomini e Donne, Ursula Bennardo incinta: con Sossio Aruta l’amore continua dopo il Trono Over

Jara e Nicola non saranno gli unici ex protagonisti di Uomini e Donne che diventeranno presto genitori. Proprio recentemente, difatti, anche Sossio Aruta e Ursula Bennardo hanno annunciato di essere in attesa del loro primo figlio. La loro storia procede a gonfie vele fuori lo studio del Trono Over.