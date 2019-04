Uomini e Donne, Sossio e Ursula figlio in arrivo: “Nascerà a fine ottobre”

Uomini e Donne: Sossio e Ursula aspettano un bambino. L’ex cavaliere del Trono Over svela i dettagli sulla gravidanza

Ha sorpreso davvero tutti la notizia della gravidanza di Ursula Bennardo, ex dama del Trono Over di Uomini e Donne. Insieme a Sossio ora stanno avverando il loro sogno d’amore ma le cose tra i due si erano arrestate dopo l’esperienza a Temptation Island. La coppia ora sta vivendo un bellissimo momento, coronato dall’arrivo di un figlio. L’ex dama ha svelato così al settimanale DiPiù: “Nascerà a fine ottobre. Lo abbiamo concepito a Roma, nei giorni in cui eravamo ospiti del programma di Maria De Filippi che ci ha fatto innamorare“, e poi si è lasciato sfuggire la sua speranza: “Speriamo sia femmina!“. Un periodo davvero d’oro per Sossio e Ursula che tra qualche mese abbracceranno il loro primo figlio. Sempre sul settimanale, Sossio ha anche svelato che insieme alla sua compagna hanno già scelto i nomi: “Se sarà femminuccia la chiameremo Bianca, se sarà un maschietto Sossio Junior, proprio come me“.

Sossio e Ursula: figlio in arrivo, le ultime dichiarazioni

“Se penso che Sossio e io ci siamo conosciuti solo un anno fa“, ha raccontato Ursula sulle pagine di DiPiù, “Sapere di essere incinta di un bambino tutto nostro sembra ancora più magico e incredibile“. Un sogno che si avvera per la coppia che con il bambino in arrivo costruirà una vera e propria famiglia allargata. Sossio infatti ha due maschietti dal precedente matrimonio, mentre Ursula tre. Per questo, la coppia sogna di avere una femminuccia così da provare una nuova emozione. Nonostante la notizia della gravidanza sia stata accolta tra sorpresa e stupore, non è di certo arrivata per caso. Sia Sossio che Ursula volevano fortemente un figlio tutto loro e hanno deciso di metterlo al mondo: “Lo abbiamo fortemente voluto“, ha rivelato l’ex dama. Ma come avrà reagito Sossio alla notizia? “Sono scoppiato a piangere come un bambino, era la notizia che aspettavo. È una sorte di rivincita, una secondo possibilità“, ha raccontato il calciatore facendo apertamente riferimento alla situazione di padre con i suoi due figli: “Oggi faccio il padre ma quando posso“.

Sossio e Ursula: quando si sposeranno?

Secondo quanto raccontato dalla coppia in un numero di DiPiù, hanno scelto di posticipare le loro nozze. “Sossio e io abbiamo deciso di posticiparlo di un anno. Aspetteremo in modo di avere nostro figlio all’altare con noi: parte attiva della cerimonia“, ha chiosato Ursula.