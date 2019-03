Sossio e Ursula: prime parole di Aruta dopo la conferma della gravidanza

By

Sossio e Ursula di Uomini e Donne: prime parole di Aruta dopo la conferma della gravidanza, fan in paradiso

Nella giornata di ieri è giunta la conferma tanto attesa: Ursula Bennardo è incinta. Dunque lei e il compagno Sossio Aruta, volti noti del Trono Over di Uomini e Donne nonché concorrenti della scorsa edizione di Temptation Island Vip, diventeranno presto genitori. A dare ufficialità alla notizia è stata la stessa Bennardo, pubblicando sui suoi profili social un dolce messaggio. Oggi, a distanza di qualche ora dall’annuncio della lieta novella, sono arrivate anche le prime parole di Aruta, sempre via Instagram, ormai canale privilegiato dal mondo dello spettacolo per veicolare chicche e pillole interessanti

Sossio Aruta al miele: i fan ricoprono il post di like e commenti entusiasti

“Non c’è niente di più al MONDO CHE VORREI PIU’ DI TE❤❤❤”. Queste le prime parole di Sossio dopo la conferma della gravidanza della compagna. Il pensiero è giunto a corredo di uno scatto romantico che immortala Aruta e la Bennardo sdraiati su un letto matrimoniale, con la mano del calciatore che si posa con tenerezza sul pancino di Ursula. Immediata la reazione dei fan che ha ricoperto il post di like (oltre 20 mila) e di felici commenti d’auguri e congratulazioni. Se il mistero della gravidanza è ormai stato risolto, ne resta un altro: quello riguardante il matrimonio. Alcuni rumors hanno infatti spifferato che la coppia sarebbe convolata a nozze segretamente. Che cosa ci sia di vero, però, non è dato sapersi, al momento. Magari martedì 2 aprile, data della messa in onda a Uomini e Donne dell’ospitata dei due, si scoprirà la verità.

L’annuncio di Ursula Bennardo: “Sono incinta”

“Non avrei mai pensato che avrei rivissuto l’esperienza più bella della vita… Si, sono incinta.. Ho dentro me un mio nuovo amore… Sarò forte abbastanza per occuparmi anche di te e darti tutto ciò di cui hai bisogno… Ti amo già più di me stessa e non vedo l’ora di poterti stringere sul mio petto”. Questo il messaggio scritto ieri dalla Bennardo su Instagram a proposito della gravidanza. Tanti auguri.