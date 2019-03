Ursula Bennardo incinta, la foto e le prime parole: lei e Sossio al settimo cielo

Uomini e Donne, Ursula e Sossio aspettano un figlio: le ultime news

Ursula Bennardo è incinta davvero! Pochi giorni fa le anticipazioni del Trono Over avevano rivelato che Sossio Aruta sarebbe diventato presto papà ancora una volta, ma c’era ancora qualcuno di scettico. Non tutti infatti hanno creduto a questa voce, ma non avevamo motivo di dubitare. Non poteva trattarsi di uno scherzo, visto che Sossio e Ursula hanno mostrato nello studio di Uomini e Donne l’ecografia del figlioletto in arrivo. D’altronde non c’è da stupirsi più di tanto, perché Sossio più volte aveva detto a Ursula che avrebbe voluto un figlio da lei. Anzi, lui non ha nascosto il desiderio di avere una femminuccia che somigliasse a mamma Ursula!

Ursula Bennardo incinta, le prime parole della futura mamma: “Non vedo l’ora di poterti stringere”

Se sia maschio o femmina ancora non si sa, ma poco fa sono arrivate le prime parole di Ursula mamma per la quarta volta: “Non avrei mai pensato che avrei rivissuto l’esperienza più bella della vita… Si, sono incinta.. Ho dentro me un mio nuovo amore… Sarò forte abbastanza per occuparmi anche di te e darti tutto ciò di cui hai bisogno… Ti amo già più di me stessa e non vedo l’ora di poterti stringere sul mio petto”. In allegato al post c’è anche la prima foto di Ursula incinta. Il pancino è appena visibile, dunque dovrebbe essere in attesa di circa tre mesi, ma scopriremo tutto nella puntata del Trono Over in onda questa settimana, dove saranno ospiti.

Sossio e Ursula genitori, la coppia aspetta un figlio

Nel suo messaggio, Ursula ha poi aggiunto: “Grazie a tutti per i tanti messaggi di affetto. Io e Sossio vi ringraziamo. I miei figli sono felicissimi”. Lei infatti è madre di tre figli, tutti maschi. Anche Sossio ha due figli maschi, dunque una principessa in casa sarebbe perfetta! In attesa di scoprire il figlio di Sossio e Ursula sarà maschio o femmina, rimane un unico dubbio: si sono sposati in gran segreto?