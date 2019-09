Gemma Galgani in lacrime per il padre, la confessione sul passato: Tina sclera

Uomini e Donne Over, Gemma Galgani e Tina Cipollari: lo scontro continua

Continua la lite tra Gemma Galgani e Tina Cipollari dopo la sfuriata degli ultimi giorni che ha acceso l’inizio di Uomini e Donne Over e fa immaginare un prosieguo tutt’altro che tranquillo della trasmissione, come del resto ci hanno già svelato le anticipazioni. Oggi Gemma e Tina si sono scontrate dopo che in studio Nicola e Jara hanno raccontato la loro storia d’amore e parlato del rapporto speciale che Jara ha col padre Gianfranco, uno degli attuali Cavalieri del parterre maschile; la ragazza ha spiegato che è molto legata al papà perché l’ha cresciuta da solo senza la mamma, e il padre dopo averla sentita si è lasciato andare ad alcune confessioni che hanno ricordato a Gemma il suo passato.

Gemma Galgani in lacrime: la confessione sul padre e sulla madre

“Anche io – ha spiegato la Galgani – sono stata allevata da mio padre perché mia madre è mancata presto. Il fatto che lui abbia allevato lei mi ha commossa molto. Comprendo tutta la situazione perché l’ho vissuta anche io”. A quel punto è intervenuta Tina facendo dell’ironia, questa volta tutt’altro che giustificata, e Gemma non ha potuto far altro che urlare con tutta sé stessa un sentito “Ma fa ridere? Posso avere il diritto di commuovermi?”. La Cipollari ha subito spiegato le sue ragioni sottolineando che in realtà Gemma trova sempre il modo per infilarsi nei discorsi parlando di esperienze simili a quelle delle persone che finiscono al centro dello studio: “Non c’è bisogno di piangere – queste le parole dell’opinionista –. Perché devi piangere ogni volta? Certe cose si tengono anche per sé. Ormai sei una donna matura, sei arrivata al capolinea della vita – ha aggiunto ironizzando –! Tu stai passando anche una bella vecchiaia perché stai qua dentro!”. Decisamente fuori luogo Tina ma la conosciamo, e una reazione del genere non ha sorpreso nessuno.

Tina vs. Gemma! Voi da che parte state? #UominieDonne pic.twitter.com/U5AEkuFjuJ — Uomini e Donne (@uominiedonne) September 18, 2019

Le ultime news su Gemma Galgani

Intanto vi ricordiamo che Gemma Galgani ha interrotto la sua frequentazione con Mario, che nella prima puntata si è sentito male e non è voluto entrare in studio, e che ora sta frequentando un uomo che pare interessarle parecchio; cosa che ci colpisce non poco perché i suoi primi corteggiatori non sembravano interessarle chissà quanto. Pronti per la prossima sfuriata di Tina?