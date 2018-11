By

Uomini e Donne News Marta Pasqualato: il post d’amore per il fidanzato con dente avvelenato

Marta Pasqualato, ex corteggiatrice di Nicolò Brigante nella scorsa edizione del Trono Classico di Uomini e Donne, è sempre più innamorata del fidanzato Simone. Così, nelle scorse ore, in occasione dei sei mesi d’amore passati con il fotografo, ha scritto un post zuccheroso, non senza però una punta di polemica: infatti da una parte ha rimarcato il forte sentimento che la lega al compagno, dall’altra ha esternato una vena polemica tutta’latro che celata. Ma con chi ha il dente avvelenato la Pasqualato? Chi c’è nel suo mirino? Presto detto: il suo sarcasmo si è scagliato contro tutti coloro che fin da subito hanno screditato la sua relazione.

“A chi diceva che saremo durati due settimane, a chi diceva che ci frequentassimo per business, alle malelingue. A voi dedico questi sei mesi di noi. Ti amo, amore mio”. Questo il post che Marta ha fatto campeggiare poche ore fa sul suo profilo Instagram, prendendosi una personale rivincita contro chi aveva scommesso su una relazione fugace, poco veritiera e intrecciata per fini secondari all’amore. D’altra parte la storia tra la Pasqualato e il fotografo Simone, nonostante le suddette malelingue, era iniziata con il turbo, tanto che Marta, quando uscì allo scoperto, parlò addirittura di uragano d’amore che l’aveva investita.

Uomini e Donne News, gli screzi tra Marta Pasqualato e Nicolò Brigante

Oggi Marta è felice e gaudente con Simone. Nicolò è un lontano ricordo anche se tra i due i rapporti restano piuttosto tesi nonostante qualche mese fa sembrava che fosse tornato il sereno dopo alcune ‘incomprensioni’. Infatti di recente sono tornati a punzecchiarsi senza se e senza ma. Entrambi non si sono risparmiati, arrivando ad alzare i toni. A far riaffiorare le ruggini sono stati alcuni video carichi di ironia, pubblicati sia dalla Pasqualato sia da Brigante attraverso delle Instagram Stories nel mese di ottobre. Una parola tira l’altra e la discussione si è presto trasformata in un bisticcio.