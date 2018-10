Uomini e Donne gossip, Marta Pasqualato furiosa attacca Nicolò: il video sfogo

Uomini e Donne, Marta Pasqualato perde le staffe e attacca Nicolò Brigante: il video postato sui social dove attacca l’ex tronista

Ultimamente sui social si sta consumando uno scontro senza esclusione di colpi tra Marta Pasqualato e Nicolò Brigante. Quest’ultimo, nello specifico, dopo aver visto una stories dove Marta e il fidanzato Simone facevano dell’ironia su di lui, non le ha certo mandate a dire alla sua ex corteggiatrice ieri. Ad essere stato preso di mira, però, è stato in particolare Simone, al quale Nicolò si è rivolto usando il termine “ragazzino” in tono dispregiativo. Dopo ore di silenzio, però, a dire la sua sui è intervenuta Marta, che non ha risparmiato critiche all’ex tronista di Uomini e Donne nei video caricati sul su Instagram . “Si ride e si scherza ma qua mi inc…o” ha esordito dicendo Marta Pasqualato su Instagram dopo aver parlato della differenza di età con il nuovo fidanzato “Si ride e si scherza ma poi mi girano i c……i”.

Il motivo della sua arrabbiatura? “Dare del ragazzino con quel tono da saccente e da superiore non ti porta da nessuna parte” ha spiegato l’ex corteggiatrice riferendosi alle stories di Nicolò “Cosa ti porta due follower in più? Non te li sei neanche presi”. Sempre Marta, poi, a tal proposito ha anche aggiunto: “Se dopo otto mesi che è finito il trono, ognuno si è rifatto la propria vita e siamo tutti felici e contenti, tu ancora rispondi a domande su di me, è ovvio che la battuta ci scappa. Però una cosa è fare una battuta innocente per far ridere e una cosa è mettersi con l’aria da duro a dire ‘oh ragazzino’… ma perché perché hai i muscoli? Ma ti prego”.

Uomini e Donne: lo sfogo di Nicolò Brigante contro Marta Pasqualato e il fidanzato Simone

Le dichiarazioni fatte da Nicolò Brigante, quelle a cui si riferisce oggi Marta e che tanto l’hanno infastidita, sono quelle fatte in una serie di video pubblicati ieri dall’ex tronista sui suoi social. Quest’ultimo, infatti, aveva parlato di Simone ironizzando sul legame del ragazzo con la Pasqualato ed invitando la coppia a non coinvolgerlo più.