Uomini e Donne, Marta Pasqualato e il fidanzato Simone provocano e Nicolò Brigante risponde: è scontro sui social

L’apparente tregua raggiunta da Marta Pasqualato e Nicolò Brigante dopo Uomini e Donne pare sia stata compromessa nelle ultime ore. Per capire bene però cosa è successo è perché l’ex tronista ha attaccato la ragazza e il suo nuovo fidanzato dobbiamo fare prima un passo indietro. Tutto è iniziato ieri quando, nello specifico, Nicolò ha scelto di rispondere a delle domande che alcuni dei suoi follower gli hanno inviato su Instagram stories. Al siciliano, come molti sapranno, è stato chiesto di dire la sua anche su Marta e il suo nuovo fidanzato Simone. Interpellato sulla coppia, allora, Nicolò Brigante ha risposto scrivendo di essere del tutto indifferente a questa cosa. Un errore di ortografia, però, non è passato inosservato a Marta e a Simone che, di tutta risposta, hanno caricato sui loro profili un video dove prendevano in giro Brigante.

L’ironia dei due, però, non è per niente piaciuta all’ex tronista di Uomini e Donne. Qualche ora fa, infatti, il ragazzo ha mandato un chiaro messaggio a Marta Pasqualato e a Simone, mostrandosi molto risentito per l’intera faccenda. “Volevo capire una cosa, ma quel ragazzino da me cosa vuole?” ha esordito dicendo nello specifico Nicolò “Cioè se voi state bene insieme ma perché dovete rompere i co…..i alle persone? State sereni e vivetevi la vostra vita”. Brigante, poi, nelle stories successive ha aggiunto anche: “Tranquilli, vivetevi la vostra storia, state sereni, amatevi, quindi ragazzino non parlare male di me… ah e dimenticavo, aspetto le vostre partecipazioni, non dimenticatevi di me”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gossipetv (@gossipetv) in data: Ott 15, 2018 at 8:08 PDT

Uomini e Donne: in che rapporti sono rimasti Marta Pasqualato e Nicolò Brigante dopo la scelta?

Tra Marta Pasqualato e Nicolò Brigante, ad onor del vero, i rapporti sono sempre stati altalenanti dopo Uomini e Donne. La scelta di lui di lasciare il programma con Virginia Stablum, infatti, è stata spesso molto criticata da Marta sui social. Superati però i dissidi iniziali, e quando Nicolò è tornato single, i due hanno raccontato di essersi sentiti lontano dalle telecamere e di aver chiarito alcune questioni rimaste in sospeso dopo il Trono Classico. Visti gli ultimi sviluppi, tuttavia, qualcosa ci dice che la pace tra di loro non durerà ancora a lungo.