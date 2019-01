Uomini e Donne news Mario Serpa: il papà in ospedale, gli aggiornamenti

Uomini e Donne news su Mario Serpa: il papà in ospedale, ecco cos’è successo

Mario Serpa protagonista delle news di Uomini e Donne di questa domenica di Epifania. L’opinionista del trono Classico ha postato oggi, tra le sue Instagram Stories, la foto di una porta del reparto di chirurgia di un ospedale. Sulla porta ci ha messo un paio di scritte e un cuore nero: “Buoni pensieri” e “Andrà tutto bene”, questo si è sentito di scrivere. Naturalmente questa immagine ha preoccupato subito i fan di Mario che hanno visualizzato la storia e hanno subito chiesto cosa fosse successo. Lui non ha voluto lasciare tutti nel panico e ha subito spiegato perché si trovava in ospedale. Non è stata una normale domenica per lui, tra l’altro una domenica che chiude le festività natalizie.

Mario Serpa news, suo papà è stato operato: “2019 iniziato un po’ così”

Con una storia in cui ha parlato in prima persona, Mario ha raccontato che era in ospedale per suo papà, che era in sala operatoria. Queste le parole dell’opinionista di Uomini e Donne (che di recente si era scontrato sui social con un’altra storica opinionista): “Allora ragazzi non sono per me in ospedale, ma perché mio papà si sta operando. Purtroppo. Vi farò sapere. Questo 2019 è iniziato un po’ così”. Mario non ha voluto fornire ulteriori dettagli, non sappiamo quindi cosa sia successo e perché suo padre è stato operato. Non lo ha spiegato volutamente e lo ha messo in chiaro poco dopo, quando ha chiesto ha chiesto ai fan di fargli un po’ di compagnia e ha attivato le domande su Instagram. A quel punto, infatti, ha chiarito che non avrebbe risposto a domande su suo papà e non avrebbe spiegato il motivo per cui erano in ospedale.

Uomini e Donne, il papà di Mario Serpa in ospedale: “Mia sorella è nel panico, un po’ anch’io”

Dopo circa tre ore dalla news, Mario ha fatto sapere che suo padre era ancora in sala operatoria. Si è trattato dunque di un intervento piuttosto lungo. Per ingannare l’attesa e per stemperare la tensione, l’ex fidanzato di Claudio Sona, a cui ha lanciato una frecciatina prima di Capodanno, ha pubblicato video di suo fratello e sua sorella. Riprendendo quest’ultima ha detto: “Mia sorella è nel panico, in realtà un po’ anch’io perché papà ancora non è uscito. Però ha bisogno di coccole. La sua faccia dice tutto, è in ansia. Ma speriamo bene”. Al momento non ci sono aggiornamenti sul papà di Mario Serpa, di sicuro quando l’intervento è finito aggiornare il profilo Instagram sarà stato il suo ultimo pensiero. Farà sapere in serata, magari, come è andata l’operazione. Noi comunque facciamo un grande augurio di pronta guarigione a papà Serpa!