Uomini e Donne gossip, Mario Serpa: frecciatina a Claudio? La reazione dei fan

Mario Serpa, il bilancio di fine anno dell’opinionista di Uomini e Donne

Frecciatina di fine anno da Mario Serpa a Claudio Sona? Il gossip di Uomini e Donne non si ferma nell’ultimo giorno dell’anno, anzi con i bilanci dei protagonisti c’è molto di cui parlare! Anche Mario ha voluto scrivere un lungo post sul suo profilo Instagram per concludere il 2018 e accogliere il 2019. Nel suo sfogo ha parlato un po’ di tutto, delle persone che si sono avvicinate a lui per convenienza e di quelle che non mancano mai al suo fianco. La famiglia, specialmente. “Potrei soffermarmi sulle cose belle che mi sono successe, ma oggi preferisco fare il punto su ciò che mi ha fatto crescere, cambiare e ad andare oltre le cose […] dedico quindi, questo fine 2018, alle persone che mi hanno usato e scalfito, cercando di farmi affondare, soprattutto, in questi due anni in cui la mia immagine è divenuta pubblica”, ha scritto l’opinionista.

Uomini e Donne gossip, Mario Serpa lancia una frecciatina a Claudio Sona?

Mario, che di recente si è scontrato con Karina Cascella, ha poi voluto dare qualche consiglio ai sui fan. E giungiamo così a quella che sembra essere una frecciatina a qualcuno, forse al suo ex fidanzato Claudio Sona? Non possiamo averne la certezza, ma qualcuno lo ha pensato. Ecco cosa ha scritto Mario su Instagram: “Continuate a credere nell’amore eterno e, stupitevi, così come è successo a me, traendo le vostre conclusioni, se di fronte vi trovate una persona che un giorno, anzi in più occasioni, me ne ha escluso l’esistenza e che, adesso, improvvisamente, mostra di essersi ricreduta”. Chi sarà mai colui che gli ha escluso l’esistenza dell’amore e che oggi si è ricreduto? Forse qualcuno che è tornato, che si è nuovamente dichiarato? Potrebbe trattarsi di Claudio, ma non è detto. Mario avrà pure una vita privata che va oltre la sua relazione nata a Uomini e Donne, per cui potrebbe essersi riferito a un’altra persona.

Mario Serpa, messaggio per Claudio Sona? La reazione dei fan

Non possiamo avere certezza di chi si nasconde dietro quell’essersi ricreduto, ma alcuni fan hanno notato la frecciatina e si sono scatenati nei commenti. “Mario Serpa l’ha toccata pianissimo direi”, “Hai scansato un fosso” e “Si sente tutta la tua sofferenza e soprattutto la delusione […] Di aver dato dato e fatto tanto, per quell’amore mai corrisposto, ma solo di convenienza”: questi sono solo alcuni commenti che si leggono sotto al post. Se la persona a cui si riferiva non dovesse essere Claudio, comunque, Mario ce lo farà sapere. È sempre chiaro e limpido in ciò che scrive e che dice, non ha problemi a dire le cose come stanno. E questo è senza dubbio uno dei motivi per cui il pubblico di Uomini e Donne gli è così tanto affezionato. Certo è che di Mario e Claudio si continua a parlare, anche Nicolò Ferrari è finito nel mirino delle fan di Sona ultimamente.