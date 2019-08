Uomini e Donne news, Manuel Galiano in cerca dell’amore: “Dove sei?”

Manuel Galiano di Uomini e Donne: innamorato dopo Giulia Cavaglia?

Ci stiamo ancora chiedendo se Manuel Galiano si sia veramente fidanzato. Un grande punto interrogativo sulla sua vita privata: c’è chi lo ha visto assieme a una bella ragazza in atteggiamenti alquanto sospetti, chi pensa che voglia rimanere single e divertirsi coi suoi amici e chi ancora è pienamente convinto che ritornerà tra le braccia di Giulia Cavaglia. Ipotesi, quest’ultima, che scartiamo senza soffermarci troppo: bastano gli ultimi fatti accaduti per capire che non ci potrà essere alcun futuro per i due personaggi di Uomini e Donne. Ormai hanno preso due strade diverse… E chi s’è visto s’è visto!

Uomini e Donne news: chi è la nuova fidanzata di Manuel Galiano?

Nonostante i due abbiano rilasciato diverse dichiarazioni a Raffaella Mennoia di Uomini e Donne, non si è giunti a capo: non sappiamo, ad esempio, se il tradimento c’è stato davvero o meno. Giustamente Giulia, da una parte, crede che l’ex l’abbia cornificata mentre Manuel ribadisce che non avrebbe mai potuto fare nulla del genere nei confronti dell’ex tronista di U&D. Nell’ultimo periodo Manuel Galiano è comparso accanto a una bella mora e, su Instagram, non fa nulla per smentire la sua nuova frequentazione. Questo è stato il suo ultimo messaggio: “Dove sei? Ti sto aspettando”. E negli ultimi giorni ne ha pubblicati parecchi di questo tipo.

Manuel e Giulia a Uomini e Donne? Il possibile confronto

Si è diffusa la voce secondo cui Manuel si sarebbe preso una bella cotta. Ma per chi? In cima alla lista delle possibili fidanzate del ragazzo c’è ovviamente la mora col quale è stato beccato insieme. Sarà davvero lei? L’ex corteggiatore di Uomini e Donne preferisce mantenere il segreto per sé. Magari starà aspettando che si calmino le acque… peccato che si agiteranno maggiormente durante la nuova stagione di Uomini e Donne. Perché? Entrambi verranno invitati senz’altro in trasmissione per un confronto diretto!