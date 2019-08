Manuel Galiano confessioni, si è davvero innamorato? L’ex di Giulia a cuore aperto

Uomini e Donne, Manuel Galiano dopo la storia con Giulia Cavaglià

Sembrava presissimo di Giulia Cavaglià e infatti alcuni sono ancora disposti a scommettere che la storia d’amore con lei Manuel Galiano l’abbia chiusa solo perché convintosi del suo poco interesse; d’altra parte durante l’intervista di Raffaella Mennoia i due hanno dato delle versioni assolutamente diverse sulle cause della rottura e siamo convinti che se non ci sarà un confronto vis à vis non si saprà mai la verità. Ma Manuel è stato innamorato di Giulia oppure no? Non lo sappiamo, anche se oggi l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha aperto il suo cuore ai suoi follower e ha risposto ad alcune domande.

Manuel Galiano confessa di essere stato innamorato

La domanda che non ci siamo lasciati sfuggire e che non potevamo non condividere con voi è quella di un fan che ha chiesto a Galiano se sia mai stato innamorato; la risposta di Manuel è stata chiarissima: una sola volta. Il ragazzo non ha detto nient’altro, e non sappiamo se il riferimento fosse a Giulia oppure no; dovessimo scommetterci comunque non lo faremmo a occhi chiusi, visto com’è andata a finire. Di certo Manuel era davvero preso da Giulia; di qui a dire però che fosse innamorato perso ce ne passa.

Giulia Cavaglià e Manuel Galiano, confronto a Uomini e Donne?

Continuiamo a chiederci intanto se Manuel e Giulia si confronteranno faccia a faccia a Uomini e Donne, visto che la loro rottura ha fatto esplodere una polemica infinita nel Web, sorpreso dal fatto che la coppia è scoppiata subito dopo la fine del programma. La trasmissione quest’estate è stata coinvolta in polemiche piuttosto serie e non sappiamo come deciderà di affrontare le rotture-lampo di Manuel e Giulia, Alessio e Angela; è certo comunque che il pubblico vorrebbe saperne di più. Non appena avremo aggiornamenti ve ne metteremo subito a conoscenza!