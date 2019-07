Uomini e Donne news, Manuel e Giulia: “Ti manca?”, la risposta di lui farà discutere

News Uomini e Donne, le critiche a Giulia Cavaglià e Manuel Galiano dopo la rottura

Le ultime news su Uomini e Donne riguardano ancora loro, Giulia Cavaglià e Manuel Galiano, e ovviamente la loro rottura che continua a far discutere nonostante sia avvenuta un bel po’ di tempo fa. Come ben sapete, Giulia e Manuel sono stati contestatissimi dal pubblico per essersi lasciati subito dopo la fine della trasmissione di Canale 5, anche se la maggior parte delle critiche, bisogna dirlo, le ha ricevute lui, accusato di averla tradita senza però che vi fossero prove a sufficienza, e non lei che tuttavia, diciamo anche questo, sembra se ne sia fatta una ragione molto presto.

Uomini e Donne news, Manuel parla di Giulia? Una storia ambigua

In una recente storia pubblicata su Instagram un follower faceva a Manuel questa domanda: “Ti manca?”; lui, che crediamo abbia capito che il riferimento fosse a Giulia, visto che non poteva che essere a lei dopo tutto ciò che è successo, ha risposto con un ambiguo “Chi?”. Non vogliamo dare per scontato che Galiano abbia voluto riferirsi per forza alla Cavaglià ma non siamo neanche così ingenui da credere che non ci sia alcuna possibilità che abbia pensato a lei. Perché ha risposto così? Qual era il suo intento? Mandare un messaggio chiaro a Giulia per ottenere una risposta e tornare a parlarci, oppure mettere a tacere i pettegolezzi sul loro conto semplicemente facendo finta di niente? Chissà.

Manuel e Giulia, presto il confronto annunciato da Raffaella Mennoia

Di certo presto sapremo la verità, o meglio le loro verità, visto che entrambi saranno intervistati da Witty venerdì e spiegheranno le loro posizioni raccontando ciò che è successo dopo Uomini e Donne. Per molti alla base di questa rottura c’è un tradimento ma sarà solo quest’intervista a farci capire di più; noi ovviamente vi terremo aggiornati!