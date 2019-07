UeD svelata la data delle interviste di Angela-Alessio e Giulia-Manuel

UeD Raffaella Mennoia annuncia le interviste-chiarimento ad Angela Nasti e Alessio Campoli e a Giulia Cavaglia e Manuel Galiano. Usciranno a breve sul web: la data esatta

Si è parlato e chiacchierato molto sulle love story lampo di Angela Nasti e Alessio Campoli, e di Giulia Cavaglia e Manuel Galiano. La redazione di Uomini e Donne, incalzata dai fan nei giorni scorsi, già aveva annunciato che ci sarebbero stati dei chiarimenti sulle vicende sentimentali. Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi, aveva dichiarato che a settembre i quattro ex del programma sarebbero andati negli studi Mediaset per spiegare nel dettaglio come sono andate le cose tra loro. Tuttavia i fan non dovranno attendere settembre per sapere la verità. La Mennoia, poco fa, ha infatti comunicato che tra pochi giorni sarà fatta luce su tutto. La data da segnare sul calendario è il 26 luglio.

“Ciao a tutti, come sapete sono molte le voci che circolano sul web riguardanti la rottura tra Angela e Alessio, Giulia e Manuel” esordisce la Mennoia in un video pubblicato su Instagram. “Proprio per questo – aggiunge – noi della redazione di Uomini e Donne abbiamo deciso di far chiarezza con i diretti interessati. Nei prossimi giorni saranno proprio loro a raccontarci come sono andate le cose. Le interviste saranno pubblicate su WittyTv.it da venerdì 26 luglio.” Tra un pugno di giorni, quindi, sarà resa nota la versione ufficiale dei diretti interessati circa il naufragio in tempi record delle rispettive relazioni sbocciate nell’ultima stagione di Uomini e Donne.

UeD Sonia e Ivan al capolinea? Parla la Pattarino e aumenta il caos

Nelle scorse ore, a proposito di coppie saltate del Trono Classico, si sono rincorse le voci di una rottura tra Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino. L’ex corteggiatrice è intervenuta sulla vicenda, ma al posto di confermare o smentire le indiscrezioni ha gettato ulteriore caos sulla love story. Nel frattempo sono diversi i fan che continuano a stuzzicare il programma, chiedendo maggior attenzione nella selezione dei tronisti e dei corteggiatori, così da evitare relazioni lampo.