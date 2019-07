Uomini e Donne Ivan e Sonia, già finita? Pattarino, silenzio rotto

Uomini e Donne, Ivan e Sonia si sono lasciati? Pattarino rompe il silenzio e lascia tutti di stucco

Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino sono arrivati al capolinea? La voce è circolata nelle scorse ore, dopo che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha pubblicato un post su Instagram che ha messo in allarme i fan. “A volte preferisco restare in silenzio” ha scritto, immortalandosi con un dito davanti alla bocca per mimare il gesto del tacere. Molti follower hanno pensato alla fine della love story con l’ex tronista spagnolo. Sonia non ha voluto dire nient’altro fino a stamane, quando ha spiegato il significato del suo messaggio. Una spiegazione che ha lasciato tutti di stucco e che non ha fatto rientrare l’allarme sulla rottura.

“Riguardo a quella frase e a quel post che ho pubblicato, praticamente ho scatenato il caos” esordisce Sonia, pubblicando una serie di Stories Instagram. “Allora – aggiunge – quella frase potrebbe dire tutto e niente. Però è vero anche che se preferisco stare in silenzio è perché non mi va di dire niente”. Dunque? Con Ivan l’amore è ancora vivo oppure no? “Se poi dovesse essere come pensate voi lo vedrete col tempo, se non dovesse essere così idem” conclude l’ex corteggiatrice. A che gioco sta giocando la Pattarino? ‘Rebus sentimentale’? ‘Indovina se stiamo ancora insieme o no’? La questione è alquanto curiosa. Fatto sta che al momento non si sa se i due siano ancora in love oppure no.

Uomini e Donne Ivan e Sonia: altra coppia del trono classico saltato?

Sonia, seppur cripticamente, parla, Ivan invece è chiuso in un ermetico silenzio. Nel frattempo i fan di Uomini e Donne già si sono scaldati nell’odorare l’ennesima love story del Trono Classico saltata in tempi record. Nelle scorse settimane, il programma è finito nuovamente sulla graticola dopo che la relazione di Giulia Cavaglia e Manuel Galliano e quella di Angela Nasti e Alessio Campoli sono naufragate in un amen. “Basta, dovete stare più attenti nel selezionare tronisti e corteggiatori” il coro che si è levato dal web verso la redazione della trasmissione.