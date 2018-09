Uomini e Donne News, Ludovica Valli, pazza d’amore, si sbilancia: arrivano inaspettate parole su matrimonio e figli

Ludovica Valli, ex tronista di Uomini e Donne, è stata letteralmente stregata dall’amore. Quale? Quello per Federico, un personal trainer con cui è uscita allo scoperto negli ultimi giorni e con cui la passione pare essere ardente come non mai. Tanto che la sorella di Beatrice (altro volto noto del Dating Show di Maria De Filippi, oggi compagna di Marco fantini) non si è limitata a esprimere parole al miele e pensieri zuccherosi per il nuovo fidanzato, ma si è spinta oltre, parlando addirittura di matrimonio e figli. La ragazza è davvero radiosa, a maggior ragione dopo la ‘luna di miele’ veneziana appena conclusasi… In laguna c’era anche Bea e le polemiche non sono mancate…

Video, dediche reciproche mozzafiato, simpatiche e affettuose punzecchiature social: tra Ludovica e Federico il feeling c’è. Ma a quanto pare c’è qualcosa in più, visto che inaspettatamente l’ex tronista si è sbilanciata sul futuro insieme. “Come potete aver visto il mio moroso è un personal (trainer, ndr)… – spiega la Valli in una Stories Instagram – Mio moroso! Ma anche mio futuro marito e futuro padre dei miei figli. Sappiatelo, ve lo dico già”. Dunque si tratta di un vero e proprio colpo di fulmine. Addirittura Ludo è convinta che il compagno sarà l’uomo della sua vita con cui mettere su famiglia. Insomma, di amore ce ne è talmente tanto che si possono far provviste per progetti futuri che odorano di fiori d’arancio.

Uomini e Donne News, Ludovica e Beatrice Valli a Venezia: motivo della presenza e replica alle critiche

Per capire che i due siano stati rapiti dalla passione basta dare un’occhiata al profilo di Ludovica, che ha passato lo scorso week end a Venezia in sua compagnia (qui il motivo del perché era il laguna, nonostante non abbia sfilato sul red carpet del Festival). Nel capoluogo veneto è stata presente anche sua sorella Beatrice, accompagnata da Marco Fantini. Anche lei, come Ludo, è stata bersaglio di qualche critica, giunta da parte di coloro che insinuano che con la Mostra del Cinema non abbia nulla a che fare. Bea si è difesa ed ha difeso anche la sorella Ludovica, rispondendo alle voci sussurrate da qualcuno circa una gelosia familiare. Ma a proposito di biasimi, non è finita qui. Ludo è sbottata, sempre su Instagram, invitando a vergognarsi coloro che hanno criticato la sua nuova relazione.