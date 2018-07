Uomini e Donne news: Lorenzo Riccardi stuzzica Sara dopo l’incontro a Napoli

Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi stuzzica Sara Affi Fella sui social: dopo l’incontro a Napoli la frecciatina all’ex tronista è chiara

Lorenzo Riccardi da Uomini e Donne non sarà uscito insieme a Sara Affi Fella ma questo, ad oggi, non gli ha impedito di stuzzicare varie volte sui social l’ex tronista. Dopo i continui like lasciati alle foto della Affi Fella (quando ancora questa stava con Luigi Mastroianni) oggi, sempre sui social, l’ex corteggiatore è tornato alla carica. Cosa ha fatto? Forse la chiara frecciatina di Lorenzo sarà sfuggita a qualcuno e per questo motivo, per spiegarla, dobbiamo andare indietro di un giorno e partire da quello che è successo ieri, quando Lorenzo e Sara si sono incontrati. La cosa, come spiegato dai due, non era stata programmata né voluta, ma si trattava solo di una semplice coincidenza.

Questo, però, non ha impedito ad alcuni di puntare il dito contro i due volti noti di Uomini e Donne, accusandoli di aver fatto tutto apposta per far parlare di loro. Le accuse del web non hanno fatto molto piacere a Lorenzo Riccardi che, con una stories su Instagram, ha raccontato a tutti la sua versione dei fatti. Oggi, però, un’altra coincidenza avrebbe potuto far parlare i fan di Uomini e Donne. Sia Sara Affi Fella che Lorenzo hanno condiviso con i propri follower un video dove, per l’appunto, avvisavano questi ultimi di starsi recando a Roma (entrambi). “Avrebbe potuto” perché prima che si alzasse qualsiasi tipo di polverone, su Instagram, Riccardi ha subito spiegato tutto.

Uomini e Donne, Sara Affi Fella e Lorenzo Riccardi a Roma: l’ex corteggiatore chiarisce subito la questione e poi stuzzica Sara

A stroncare sul nascere ogni tipo di pettegolezzo, come anticipato sopra, c’ha pensato Lorenzo Riccardi in persona che, nel suo video, non ha certo perso l’occasione per lanciare una chiara frecciatina a Sara. “Ragazzi stamattina operativi direzione Roma” ha detto sorridendo Riccardi usando esattamente le stesse parole usate dalla Affi Fella qualche ora prima. “Cioè ve lo giuro non lo faccio apposta” ha poi aggiunto “Sto andando a Roma”. Un’altra coincidenza dunque sulla quale, questa volta, Lorenzo Riccardi ha però deciso di riderci su.