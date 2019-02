Uomini e Donne news, Lorenzo sceglie: Claudia stanca, Giulia sorprende

Uomini e Donne news, Lorenzo Riccardi ha scelto Claudia Dionigi? I dettagli continuano a confermare

A Uomini e Donne è arrivato anche il momento di Lorenzo Riccardi, il quale ha deciso di fare la sua scelta. Fino alla fine ha portato avanti due conoscenze, quella con Giulia Cavaglia e quella con Claudia Dionigi. Con la prima inizialmente sembrava esserci una forte complicità e feeling, tanto che qualcuno iniziava a credere che fossero d’accordo. Ma ecco che con l’arrivo di Claudia la situazione è cambiata. Infatti, la Dionigi è riuscita in pochissimo tempo a entrare nel cuore del tronista. Ora, però, la corteggiatrice rivela di non riuscire più a dare determinate attenzioni a Lorenzo, a causa delle molteplici delusioni. Questo atteggiamento di Claudia, che appare abbastanza stanca del comportamento del tronista, non viene per nulla apprezzato dal diretto interessato. Nel corso della puntata del Trono Classico, Lorenzo mostra tutto il suo disappunto nei confronti della Dionigi, sebbene non manchino momenti di ironia e sorrisi. Proprio il forte interesse che il Riccardi dimostra per l’atteggiamento di Claudia sembra confermare gli ultimi rumors.

Ricordiamo che in questi ultimi giorni, Il Vicolo delle News ha annunciato che proprio la Dionigi sarà la scelta di Lorenzo. Sarà davvero così? Nel frattempo, Giulia riesce a sorprendere tutti, compreso il tronista. Nel corso dell’ultima esterna, la Cavaglia ha scelto di dichiarare tutto ciò che prova nei confronti di Lorenzo, attraverso una registrazione. Il Riccardi apprezza con grande entusiasmo il gesto della Cavaglia, tanto che trascorrono dei momenti molto romantici insieme. Anche Gianni Sperti ammette di essere rimasto sorpreso di fronte alla sorpresa di Giulia. Infatti, il tronista fa notare quanto sia difficile per la corteggiatrice dimostrare ciò che prova.

News Uomini e Donne: l’esterna di Giulia Cavaglia da preoccupare i fan di Claudia Dionigi

Lorenzo potrebbe aver scelto Claudia e alcuni dettagli sembrano confermare questa anticipazione. Ma l’esterna trascorsa con Giulia fa anche pensare il contrario. Il pubblico di Canale 5 spera che la scelta sia ricaduta sulla Dionigi, da sempre molto apprezzata. La corteggiatrice è riuscita a entrare nel cuore di tutti i telespettatori e anche di Gianni. Non ci resta che attendere per scoprire cosa accadrà.