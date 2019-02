Uomini e Donne news, Lorenzo Riccardi contro Andrew difende Antonio

Uomini e Donne news: Lorenzo Riccardi difende Antonio Moriconi e critica l’atteggiamento di Andrea Dal Corso

A Uomini e Donne il percorso di Teresa Langella è ormai concluso e Lorenzo Riccardi sembra avere le idee chiare sulla sua scelta. Il prossimo 15 febbraio andrà in onda la sua ultima puntata all’interno della programma. Nella villa la tronista farà la sua scelta tra Andrea Dal Corso e Antonio Moriconi. Nel corso della puntata del Trono Classico, in onda il 7 febbraio, il primo a entrare in studio è Andrew, il quale parla di quanto accaduto durante la passata registrazione. Ricordiamo che il corteggiatore e la tronista hanno avuto un duro confronto. Scendendo nel dettaglio, a detta di Teresa, Andrea avrebbe fatto delle affermazioni troppo spinte sul loro bacio. Mentre sembrava che durante la scorsa puntata Lorenzo desse ragione a Dal Corso, ecco che oggi rivela il contrario. Riccardi è convinto che Andrew abbia davvero esagerato, poiché per Teresa sarebbe già difficile scambiarsi un bacio in televisione. Per lei vedere poi determinati commenti sarebbe stato imbarazzante.

Lorenzo capisce Teresa e chiede ad Andrea di mettersi anche lui nei suoi panni. Ma il corteggiatore non riesce ancora a comprendere la dura reazione della tronista. Non solo, il Riccardi afferma che secondo lui al momento Dal Corso sta facendo dei ragionamenti che non comprende. Lorenzo prende così le difese di Teresa e sembra non essere d’accordo con i discorsi fatti da Andrew. Per quanto riguarda, invece, Antonio, il tronista esprime tutto la sua approvazione. Infatti, il Riccardi difende anche Moriconi, rivelando di essere d’accordo con lui. La scorsa puntata, dopo aver visto il bacio di Teresa con Andrea, ha deciso di lasciare il programma. La Langella è corsa a cercarlo pronta a tutto, tanto che è stata costretta ad aspettarlo un’ora sotto casa.

News Uomini e Donne: Lorenzo appoggia Antonio e va contro Andrew

“Antonio ha quei comportamenti un po infantili, ma è cotto – afferma Lorenzo – penso comunque sia una persona matura per l’età che ha”. Il tronista sembrerebbe, dunque, appoggiare pienamente Antonio, criticando dunque l’atteggiamento che tiene invece Dal Corso. Lorenzo è sicuro dei sentimenti di Moriconi, con cui finalmente Teresa si è scambiata un bel bacio. Non ci resta ora che attendere il 15 febbraio per scoprire chi sceglierà la Langella.